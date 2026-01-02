Популярни
  Оже-Алиасим: Знам какво ми е необходимо, за да спечеля титла от Големия шлем

Оже-Алиасим: Знам какво ми е необходимо, за да спечеля титла от Големия шлем

Феликс Оже-Алиасим завърши 2025 г. на пето място в световната ранглиста, като спечели три титли – в Аделаида, Монпелие и Брюксел. Едно от новогодишните желания на канадеца е да се намеси в борбата за най-големите трофеи в Тура през 2026 г. През следващия сезон ще има време да осъществи желанието си, макар че пред него стои трудна задача – да се бори с Яник Синер и Карлос Алкарас, които показаха, че са класа над всички останали.

"Изминалата година беше най-добрата в кариерата ми. Имаше много страхотни моменти и се надявам да продължа така и през 2026 г. Може би нямаше отлични резултати на най-големите турнири, като Големия шлем, но полуфиналът на US Open беше феноменален. Имам хубави спомени и от Австралия, на четвъртфинала бях много близо до победата", сподели Оже-Алиасим.

Канадецът реши да започне сезона, играейки за страната си в "Юнайтед Къп" в Сидни. Той вече пристигна в Австралия, където проведе и пресконференция.

"Знам какво ми е необходимо, за да спечеля Голям шлем. Ясно е, че съм силен играч, агресивен и смел, който обича да излиза на мрежата. Необходимо ми е всичко да функционира на 100%: от сервиса до останалите удари, за да спечеля седем поредни мача. Има много качествени противници, зрелищни тенисисти, които имат същата цел като мен. Но предизвикателството е едно и също за всички нас. Да бъдем най-добрите", обясни Оже-Алиасим.

Снимки: Imago

