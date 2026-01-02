Винъс Уилямс ще се завърне на корта в Австралия

Винъс Уилямс ще се завърне на Откритото първенство на Австралия по тенис, след като получи "уайлд кард", съобщиха организаторите на турнира. Това е първата й поява в Мелбърн Парк от пет години насам.

Седемкратната носителка на титли от Големия шлем за последно игра в Мелбърн през 2021-а, отпадайки във втория кръг от италианката Сара Ерани.

Въпреки 21 предишни кампании, американката никога не е вдигала трофея, като два пъти е финалистка, губейки в спора за титлата от от сестра си Серина Уилямс на финалите през 2003 и 2017 година.

„Развълнувана съм да се върна в Австралия и очаквам с нетърпение да се състезавам там“, каза 45-годишната Уилямс, цитирана от агенция Ройтерс.

„Имах толкова много невероятни спомени и съм благодарна за възможността да се върна на място, което означаваше толкова много за кариерата ми“, добави тя.

Уилямс ще стане най-възрастната тенисистка, участвала в основната схема на Откритото първенство на Австралия, изпреварвайки японката Кимико Дате, която беше на 44 години, когато отпадна в първия кръг през 2015-а.

Тя също така прие "уайлд кард" за турнира в Хобърт, който започва на 12 януари, където ще се присъедини към други шампионки от Големия шлем Барбора Крейчикова и Ема Ръдукану.