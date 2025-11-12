Популярни
Шумни аплодисменти за Паолини на мъжките финали в Торино

  • 12 ное 2025 | 17:44
  • 126
  • 0
Всички обичат Джазмин Паолини — и тази любов се умножава, когато тя е в родна Италия, пише сайтът на WTA.

Във вторник по време на Финалите на АТР в Торино Паолини получи бурни аплодисменти от местната публика, когато зрителите разбраха, че тя е сред присъстващите.

Докато наблюдаваше мача между Лоренцо Музети и Алекс Де Минор, №8 в света беше показана на големия екран, което предизвика силна реакция от трибуните. Първоначално тя не забеляза, но щом разбра, че овациите са за нея, дари публиката с характерната си усмивка и махна с ръка.

Паолини имаше още един великолепен сезон през 2025 г., завършвайки трета в света при двойките и в Топ 10 при сингъла.

Заедно със своята сънародничка Сара Ерани 29-годишната тенисистка спечели четири титли на двойки, включително три WTA 1000 турнира и "Ролан Гарос".

Но върховият момент на сезона ѝ настъпи през май, когато тя стана първата италианка от Рафаела Реджи (1985 г.) насам, която печели титлата в Рим.

Пред възторжена публика, в която присъстваше и президентът на Италия Серджо Матарела, Паолини изненада Коко Гоф с победа 6:4, 6:2 във финала.

„Да спечеля в Рим е сбъдната мечта — разбира се... за всяко дете, което играе тенис в Италия“, каза Паолини след триумфа. „Наслаждавам се на момента. Това е нещо невероятно.“

На следващия ден Паолини допълни мечтаната си римска седмица, като спечели и титлата при двойките заедно с Ерани.

„Невероятно е“, каза развълнуваната Паолини пред wtatennis.com след дубъла.

„Това бяха перфектни две седмици. Да спечелиш турнир в Италия, пред нашата публика — просто невероятно. Толкова емоции... просто неописуемо.“

Паолини беше единствената тенисистка, която се класира за финалния турнир на WTA както при сингъла, така и при двойките, но годишният финал не ѝ се усмихна — тя загуби пет от шестте си мача (0–3 при сингъла и 1–2 при двойките), отпадайки още в груповата фаза и в двата формата.

