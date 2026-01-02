Популярни
Виктория Томова стартира 2026 с поражение

  • 2 яну 2026 | 08:31
  • 703
  • 0
Първата ракета на България Виктория Томова претърпя поражение в първата си среща за 2026 година.

30-годишната софиянка, която заема 131-во място в световната ранглиста, загуби от 12-а поставена в схемата на пресявките беларускиня Александра Саснович с 2:6, 2:6 за 64 минути в мач от първия кръг на квалификациите за турнира на твърда настилка в Бризбейн (Австралия) от сериите УТА 500 с награден фонд 1.69 милиона долара.

Българката допусна два пробива в първия сет, а във втората част загуби подаването си за 1:2 и за 2:5 и приключи участие в надпреварата.

Томова все пак заработи 1 точка за световната ранглиста и 5115 долара. За Нея това беше първи мач от 11 ноември 2025-а, когато допусна загуба в първия кръг на квалификациите на турнира УТА 500 на твърди кортове в Нинбо (Китай).

