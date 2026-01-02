Популярни
  Тенис
  2. Тенис
  3. Сакари и Циципас изведоха Гърция до победа над Япония на "Юнайтед Къп"

Сакари и Циципас изведоха Гърция до победа над Япония на "Юнайтед Къп"

  • 2 яну 2026 | 17:36
  • 271
  • 0
Сакари и Циципас изведоха Гърция до победа над Япония на "Юнайтед Къп"

Тимът на Гърция се наложи над Япония с 3:0 победи в първа среща от група С на турнира по тенис за смесени отбори „Юнайтед Къп“, който се провежда в Пърт и Сидни (Австралия).

След труден сезон през 2025 година, Стефанос Циципас стартира кампанията си през 2026-а с позитивна нотка, след като надигра Шинтаро Мочизуки с 6:3, 6:4 за час и 23 минути във втория мач на сингъл между двата състава. Играейки първия си мач от миналия септември, след прекъсване поради контузия на гърба, бившият номер 3 в света Циципас демонстрира хладнокръвно представяне за страната-полуфиналист от 2023 година.

„Бяха трудни няколко месеца за мен“, каза Циципас, цитиран от официалния уебсайт на турнира и добави: „Не бях сигурен дали наистина мога да се състезавам, така че съм благодарен, че отново съм на това ниво и показвам наистина добър тенис.“

Преди това Мария Сакари постигна успех над Наоми Осака - 6:4, 6:2 в двубой, продължил час и 38 минути и донесе на Гърция ранно предимство.

Впоследствие Циципас и Сакари надделяха над Нао Хибино и Ясутака Учияма с 6:2, 6:3 в срещата на смесени двойки, подпечатвайки крайната победа за страната си.

Така Гърция оглави временното класиране в група С, където е и тимът на Великобритания. В събота британците ще се изправят срещу Япония, а в неделя предстои и сблъсъкът между Гърция и Великобритания.

Снимки: Gettyimages

