Мусети за участието си във финалите: Невероятно се гордея със себе си

Деветият в световната ранглиста италиански тенисист Лоренцо Мусети говори за представянето си на финалите на ATP веднага след финала на състезанието в Атина, който загуби от Новак Джокович.

„Мислех за това по време на мача и, разбира се, като се има предвид, че играех веднага след финала в Атина.

Знаех, че няма да мога да се отдам на 100%, особено физически. Психически съм наистина щастлив, че съм тук. Щастлив съм и невероятно горд със себе си, с отбора си и с това, което постигнахме.

В известен смисъл, днес съм невероятно горд със себе си, защото, предвид физическите ми качества, се опитах да се боря с това, което имах.

“Things I want to do against him work on a fast court.” 👀



Taylor Fritz reflects on his straight sets win over Lorenzo Musetti. 🎤#NittoATPFinals pic.twitter.com/msaRbl5DFN — Tennis Channel (@TennisChannel) November 10, 2025

Трябва да кажа, че чувствах, че Тейлър е по-добър от мен“, каза Мусети на пресконференция.

World #6 and 2024 runner up Taylor Fritz defeats #9 Lorenzo Musetti 6-3, 6-4 to start his 2025 ATP Finals campaign in Turin.



Taylor lost 3 points on serve in the second set, two of them in the last game.



Fritz will face Alcaraz tomorrow. Musetti will play De Minaur. pic.twitter.com/km3jSBwpYu — José Morgado (@josemorgado) November 10, 2025