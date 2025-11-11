Мусети за участието си във финалите: Невероятно се гордея със себе си

Деветият в световната ранглиста италиански тенисист Лоренцо Мусети говори за представянето си на финалите на ATP веднага след финала на състезанието в Атина, който загуби от Новак Джокович.
„Мислех за това по време на мача и, разбира се, като се има предвид, че играех веднага след финала в Атина.
Знаех, че няма да мога да се отдам на 100%, особено физически. Психически съм наистина щастлив, че съм тук. Щастлив съм и невероятно горд със себе си, с отбора си и с това, което постигнахме.
В известен смисъл, днес съм невероятно горд със себе си, защото, предвид физическите ми качества, се опитах да се боря с това, което имах.
Трябва да кажа, че чувствах, че Тейлър е по-добър от мен“, каза Мусети на пресконференция.