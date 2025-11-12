Като вратар при дузпа - как Алкарас отгатва ходовете на съперника

Карлос Алкарас трябваше да извади всички козове от тенис торбата си, за да постигне победа над американеца Тейлър Фриц на Финалите на АТР във вторник.

Обратът на Алкарас с резултат 6:7(2), 7:5, 6:3 срещу Фриц включваше не едно, а две изумителни разигравания, които демонстрираха невероятното му предвиждане и атлетизъм — и му донесоха похвала дори от победения му съперник.

„Не знам дали някога е имало мач, в който някой толкова често е познавал правилната посока на късите ми удари“, каза Фриц.

В първия сет, при 5:5 и 40-15 на сервис на американеца, Фриц излезе напред с силен сервис по диагонала, на който Алкарас едва успя да реагира и да върне форхенда. Но Фриц не направи достатъчно с последвалия бекхенд при излизане на мрежата, а испанецът го наказа зрелищно — с едноръчен бекхенд-пас, който завърши точката с удивителен знак.

Във втория сет, при далеч по-напрегнат момент — изоставайки с един сет и изправен пред брейк-пойнт при 2:2, Алкарас обърна губещо разиграване с изтощителна размяна от 18 удара, завършила с хладнокръвно воле на мрежата. Точката дойде в титаничен сервис-гейм, който продължи над 14 минути и включваше осем дюса.

След мача Алкарас сподели, че да „прочетеш“ съперника в ключови моменти е като да отгатваш посоката на дузпа във футболен мач.

Въпрос:

Тейлър похвали нивото ти след мача. Каза, че имаш невероятно усещане за предвиждане — че винаги познаваш накъде ще отиде топката. Как го правиш?

Карлос Алкарас:

„Опитвам се да вляза в ума му, преди да удари топката (усмихва се). Не знам, зависи. Ние изучаваме много добре противниците — в кои ситуации, при по-лесни топки, те предпочитат определена посока. Понякога те променят стратегията, но винаги има една зона, към която се чувстват по-уверени да ударят в напрегнат момент.

Изучаваме това и се опитваме да развием инстинкт — да отидем натам и да се молим, че той ще избере същата посока. Мисля, че днес няколко пъти избрах правилната страна, и може би точно затова той се почувства под напрежение и пропусна малко. Просто си избираш страна и отиваш натам.

Въпрос:

Чувстваш ли се малко като вратар срещу дузпа? Същата нагласа ли е?

Карлос Алкарас:

„Да, напълно. Като вратар, който отгатва посоката на дузпа. Просто мислиш накъде би ударил, ако си на негово място. Затова — избираш страна и действаш. Понякога се получава, понякога не.“

Сега с 2 победи от 2 мача в група „Джими Конърс“, Алкарас ще се изправи срещу Лоренцо Музети в последния си двубой от групата, като победа ще му осигури крайния №1 в света за сезона.

Снимки: Imago