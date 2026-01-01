Адриан Андреев се класира за четвъртфиналите в Маракеш

Адриан Андреев се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на клей в Маракеш, Мароко с награден фонд от 30 000 щатски долара.

В двубой от втория кръг българинът се наложи с 6:3, 6:2 над италианеца Силвио Менкалия.

Андреев не допусна да загуби подаването си нито веднъж в хода на целия мач и с общо три пробива сломи съпротивата на намиращия се на 2168-мо място в ранглистата Менкалия.

За място на полуфиналите Адриан Андреев ще спори с французина Шон Кюнен, който е номер 505 в света и номер 5 в схемата на турнира.