Адриан Андреев се класира за четвъртфиналите в Маракеш

  1 яну 2026 | 19:58
  • 467
  • 0
Адриан Андреев се класира за четвъртфиналите в Маракеш

Адриан Андреев се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на клей в Маракеш, Мароко с награден фонд от 30 000 щатски долара.

В двубой от втория кръг българинът се наложи с 6:3, 6:2 над италианеца Силвио Менкалия.

Андреев не допусна да загуби подаването си нито веднъж в хода на целия мач и с общо три пробива сломи съпротивата на намиращия се на 2168-мо място в ранглистата Менкалия.

За място на полуфиналите Адриан Андреев ще спори с французина Шон Кюнен, който е номер 505 в света и номер 5 в схемата на турнира.

