Фриц се оплака от болки в коляното

Американският тенисист Тейлър Фриц говори за проблемите с коляното, които го тормозят през целия сезон и са повлияли на загубата срещу испанеца Карлос Алкарас в груповата фаза на финалите на ATP през 2025 г. в Торино, Италия. Фриц отстъпи със 7/6 (2), 5:7, 3:6.

„Разбира се, че имаше разочарование, защото имах възможности да спечеля. Но честно казано, „спадът“ беше заради коляното ми. Коляното ми е напълно разрушено. Наистина не мога да направя нищо. Страдам от тендинит цяла година. Започна да ме тормози едва по време на мачове през сезона на тревните кортове. Оттогава ми е трудно да играя два дни поред, без да чувствам болка. Ако имам труден мач, е необходим един ден, за да се успокои кракът. Едва тази година в Токио, по някаква причина, успях да играя два последователни мача без болка. Днес болката започна към края на първия сет, но наистина започна да ме притеснява едва в третия - беше ми трудно да сгъна крака си при сервис, да стъпя на бекхенда и да преместя тежестта си върху десния крак, когато имах стойка на форхенда“, каза Фриц на пресконференцията след мача.