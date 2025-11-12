Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Оже Алиасим с впечатляващ обрат на Финалите на АТР

Оже Алиасим с впечатляващ обрат на Финалите на АТР

  • 12 ное 2025 | 18:27
  • 546
  • 0
Оже Алиасим с впечатляващ обрат на Финалите на АТР

Канадецът Феликс Оже Алиасим постигна първата си победа на Финалния турнир на АТР в Торино.

Във втория си мач от група "Бьорн Борг" канадецът спечели с 4:6, 7:6(7), 7:5 срещу Бен Шелтън и запази реални шансове за класиране на полуфиналите. За американеца пък това бе второ поражение след загубата му на старта от Александър Зверев и единствено на теория ще има шанс за класиране за следващия етап, като по-късно днес ще чака задължителна победа на Зверев над Яник Синер.

Шелтън успя да вземе ранно предимство в мача, след като проби за 3:1 гейма и със солидния си сервис изглеждаше, че няма да има затруднения да спечели откриващия сет. Той обаче се озова в ситуация 0:40, когато сервираше за затварянето на първата част от мача и въпреки че спаси един брейкбол, при втория Оже-Алиасим върна пробива.

Канадецът обаче не успя да използва инерцията от намаляването на резултата и още в следващия отново допусна да загуби подаването си, с което Шелтън взе първия сет с 6:4.

Във втората част и двамата тенисисти показаха много солидна игра на сервис. Едва една възможност за пробив се откри пред някой от тях, като това стана в осмия гейм. С хубав начален удар обаче Оже-Алиасим я неутрализира. В тайбрека канадецът поведе с 4:2 точки при първата смяна на полетата, а в първото разиграване след това Шелтън падна на земята и удари лошо лявото си коляно. Американецът обаче продължи да играе, спаси три сетбола, но при четвъртия направи двойна грешка от сервис и това доведе срещата до решителен трети сет.

В решителния третия сет Оже-Алиасим продължи да бъде изключително стабилен при сервиса си и не даде никакви възможности на Шелтън да мисли за пробив. Така той успя да издебне шанса си и макар да пропусна две възможности за брейк в четвъртия гейм, успя да стигне до нови три такива в края на срещата, които бяха с цената и на мачбол. При последната от този възможности Оже-Алиасим парира сервис от 236 километра на Шелтън и изчака грешка на противника си, за да се поздрави с победата след 2 часа и 26 минути игра.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Нестеров отпадна рано на сингъл в Бахрейн

Нестеров отпадна рано на сингъл в Бахрейн

  • 12 ное 2025 | 15:13
  • 398
  • 0
Сабаленка постави рекорд по приходи от наградни фондове

Сабаленка постави рекорд по приходи от наградни фондове

  • 12 ное 2025 | 15:10
  • 987
  • 3
Денислава Глушкова е осминафиналистка на турнир в Гърция

Денислава Глушкова е осминафиналистка на турнир в Гърция

  • 12 ное 2025 | 13:05
  • 563
  • 0
Иван Иванов се класира убедително за втория кръг в Анталия

Иван Иванов се класира убедително за втория кръг в Анталия

  • 12 ное 2025 | 13:03
  • 933
  • 0
Гергана Топалова спаси два мачбола на старта в Орландо

Гергана Топалова спаси два мачбола на старта в Орландо

  • 12 ное 2025 | 11:22
  • 476
  • 0
Григор се наслаждава на живота по костарикански

Григор се наслаждава на живота по костарикански

  • 12 ное 2025 | 10:27
  • 5888
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 17:28
  • 7602
  • 15
Петко Христов ще почива две седмици

Петко Христов ще почива две седмици

  • 12 ное 2025 | 16:13
  • 5381
  • 4
Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

  • 12 ное 2025 | 11:57
  • 19497
  • 72
Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

  • 12 ное 2025 | 09:59
  • 19691
  • 47
Очаквайте на живо: Люблин - Рилски спортист

Очаквайте на живо: Люблин - Рилски спортист

  • 12 ное 2025 | 18:30
  • 1024
  • 0
България се подигра с Азербайджан в Баку

България се подигра с Азербайджан в Баку

  • 12 ное 2025 | 14:47
  • 14439
  • 14