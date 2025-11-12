Оже Алиасим с впечатляващ обрат на Финалите на АТР

Канадецът Феликс Оже Алиасим постигна първата си победа на Финалния турнир на АТР в Торино.

Във втория си мач от група "Бьорн Борг" канадецът спечели с 4:6, 7:6(7), 7:5 срещу Бен Шелтън и запази реални шансове за класиране на полуфиналите. За американеца пък това бе второ поражение след загубата му на старта от Александър Зверев и единствено на теория ще има шанс за класиране за следващия етап, като по-късно днес ще чака задължителна победа на Зверев над Яник Синер.

Шелтън успя да вземе ранно предимство в мача, след като проби за 3:1 гейма и със солидния си сервис изглеждаше, че няма да има затруднения да спечели откриващия сет. Той обаче се озова в ситуация 0:40, когато сервираше за затварянето на първата част от мача и въпреки че спаси един брейкбол, при втория Оже-Алиасим върна пробива.

Канадецът обаче не успя да използва инерцията от намаляването на резултата и още в следващия отново допусна да загуби подаването си, с което Шелтън взе първия сет с 6:4.

Във втората част и двамата тенисисти показаха много солидна игра на сервис. Едва една възможност за пробив се откри пред някой от тях, като това стана в осмия гейм. С хубав начален удар обаче Оже-Алиасим я неутрализира. В тайбрека канадецът поведе с 4:2 точки при първата смяна на полетата, а в първото разиграване след това Шелтън падна на земята и удари лошо лявото си коляно. Американецът обаче продължи да играе, спаси три сетбола, но при четвъртия направи двойна грешка от сервис и това доведе срещата до решителен трети сет.

В решителния третия сет Оже-Алиасим продължи да бъде изключително стабилен при сервиса си и не даде никакви възможности на Шелтън да мисли за пробив. Така той успя да издебне шанса си и макар да пропусна две възможности за брейк в четвъртия гейм, успя да стигне до нови три такива в края на срещата, които бяха с цената и на мачбол. При последната от този възможности Оже-Алиасим парира сервис от 236 километра на Шелтън и изчака грешка на противника си, за да се поздрави с победата след 2 часа и 26 минути игра.

Следвай ни:

Снимки: Imago