Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Петима от дублиращия отбор тренират с ЦСКА по време на паузата

Петима от дублиращия отбор тренират с ЦСКА по време на паузата

  • 12 ное 2025 | 16:52
  • 1748
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Ботев (Пловдив)

Първият отбор на ЦСКА продължава интензивния си тренировъчен процес въпреки паузата в шампионата. Днес футболистите на Христо Янев имаха две занимания, в които участие взеха общо 23 играчи, в това число и петима от дублиращия тим на "червените" – вратарят Даниел Николов и полевите футболисти Марк-Емилио Папазов, Симеон Чатов, Денис Динев и Божидар Петров.

Те ще готвят с първия отбор в предстоящите дни, в които ЦСКА няма официален двубой. Част от тях тренираха с представителния тим и в предишната пауза на шампионата през октомври.

Стоян Орманджиев: Янев запали искрата в ЦСКА
Стоян Орманджиев: Янев запали искрата в ЦСКА

Всички играчи от основния състав на "армейците" са в добро кондиционно състояние. Все още на клубната база в Панчарево се готви и Сейни Санянг, който ще се присъедини в следващите дни към лагера на националния тим на Гамбия за предстоящата контрола срещу Кувейт в Кайро на 18 ноември.

Останалите национали от първия отбор на ЦСКА са Петко Панайотов и Теодор Иванов (България U21), Йоанис Питас (Кипър), Лумбард Делова (Косово), Фьодор Лапоухов (Беларус) и Кевин Додай (Албания U21), които вече са на разположение на своите селекционери.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 замина на лагер в Банско

ЦСКА 1948 замина на лагер в Банско

  • 12 ное 2025 | 15:27
  • 454
  • 0
Бертран Фурие: Ако има нов шампион, това ще е страхотно за първенството

Бертран Фурие: Ако има нов шампион, това ще е страхотно за първенството

  • 12 ное 2025 | 14:51
  • 1042
  • 0
Лоши новини за Спартак - бранител е аут до пролетта

Лоши новини за Спартак - бранител е аут до пролетта

  • 12 ное 2025 | 14:44
  • 888
  • 0
Ботев организира екскурзия за феновете за мача с ЦСКА

Ботев организира екскурзия за феновете за мача с ЦСКА

  • 12 ное 2025 | 14:39
  • 671
  • 0
Георги Шейтанов започна работа във Вихрен

Георги Шейтанов започна работа във Вихрен

  • 12 ное 2025 | 12:48
  • 1131
  • 0
Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"

Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 12:31
  • 13371
  • 23
Виж всички

Водещи Новини

Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

Президентът Радев няма да гледа "лъвовете" на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 17:28
  • 2457
  • 3
Петко Христов ще почива две седмици

Петко Христов ще почива две седмици

  • 12 ное 2025 | 16:13
  • 3064
  • 3
Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

  • 12 ное 2025 | 11:57
  • 16557
  • 57
Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

  • 12 ное 2025 | 09:59
  • 17178
  • 42
Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

  • 12 ное 2025 | 11:05
  • 8626
  • 23
България се подигра с Азербайджан в Баку

България се подигра с Азербайджан в Баку

  • 12 ное 2025 | 14:47
  • 12125
  • 7