Стоян Орманджиев: Янев запали искрата в ЦСКА

Бившият изпълнителен директор на ЦСКА Стоян Орманджиев похвали наставника на "армейците" Христо Янев след дербито с Левски, спечелено с 1:0 след гол на Джеймс Ето'о.

"Първо искам да отбележа, че този път нямаше ексцесии по трибуните. Това е много добър атестат за бъдещето. Ние винаги отчитаме когато има безредици, но този път всичко мина спокойно. Мога да заявя, че според мен Христо Янев запали искрата в ЦСКА. Той направи всичко както трябва в краткосрочен план и заради това резултатите се завърнаха.

Аз познавам добре Янев още като футболист, а иначе съм запознат с неговата работа като треньор и от ЦСКА предния път, както и в Ботев (Враца), където беше в последните години. Той и неговият екип, който между другото е добре подготвен, вършат страхотна работа и пред него сега има една задача - в дългосрочен план да изгради стил на отбора. Убеден съм, че добрите резултати тепърва предстоят", заяви Стоян Орманджиев пред "Мач Телеграф".