  ЦСКА обмисля да си върне вратар

ЦСКА обмисля да си върне вратар

  • 12 ное 2025 | 09:26
  • 1862
  • 2

От ЦСКА възнамеряват да привлекат нов вратар, с идеята за заместник на Густаво Бусато. Договорът на бразилеца, който в момента е резерва на младия Фьодор Лапоухов, изтича през юни догодина. Стражът държи куп рекорди при "червените" за чужденец, няма да получи предложение за нов контракт. Спортно-техническото ръководство на клуба обмисля интересен ход, който е свързан с новоизлюпен национал, съобщава "Тема Спорт". ЦСКА може да си върне Димитър Евтимов, който прави много силен сезон с Ботев (Враца).

ЦСКА се прицели в американско откритие на Христо Янев
ЦСКА се прицели в американско откритие на Христо Янев

През пролетта той пази под връх Околчица под наем от столичани. През лятото договорът му с "армейците" изтече и не бе подновен. 32-годишният Евтимов избра да остане при врачани, които тогава бяха водени от Христо Янев. Именно неговото преминаване в ЦСКА може да се окаже катализатор за завръщане на вратаря в Борисовата градина. Друг е въпросът дали той би бил съгласен да е резерва на Фьодор Лапоухов. В момента родният страж е на лагер с националния отбор преди световните квалификации с Турция и Грузия. Лапоухов пък е част от селекцията на Беларус.

