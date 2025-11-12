Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

  • 12 ное 2025 | 11:57
  • 5136
  • 8

Строежът на новия дом на ЦСКА продължава с бързи темпове, като съоръжението на "армейците" трябва да е готово до края на следващото лято. От последните кадри в YouTube, заснети с дрон, се вижда, че металната облицовка на стадиона в Борисовата градина вече "пълзи" по фасадата на сектор "А".

ЦСКА обяви програмата си за тази седмица
ЦСКА обяви програмата си за тази седмица

Над 60% от "Армията" вече са в обшивка, която вечер ще бъде в червено, когато ЦСКА играе своите домакински мачове. Напредва и монтирането на козирката в сектор "А", където ще бъдат основните помещения и зали на ултрамодерното съоръжение, което наскоро попадна в топ 50 за най-чаканите нови стадиони в Европа.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА обмисля да си върне вратар

ЦСКА обмисля да си върне вратар

  • 12 ное 2025 | 09:26
  • 6366
  • 9
Илия Груев организира събитие за юноши

Илия Груев организира събитие за юноши

  • 12 ное 2025 | 09:16
  • 806
  • 1
Християна Гутева ще ръководи срещата между Севлиево и Пирин

Християна Гутева ще ръководи срещата между Севлиево и Пирин

  • 11 ное 2025 | 20:16
  • 2012
  • 9
Футболисти на Марек се включиха в благотворителна инициатива

Футболисти на Марек се включиха в благотворителна инициатива

  • 11 ное 2025 | 19:47
  • 1701
  • 0
Резултати и голмайстори от 13-я кръг на Елитната група до 15 години

Резултати и голмайстори от 13-я кръг на Елитната група до 15 години

  • 11 ное 2025 | 19:43
  • 2093
  • 1
България (U21) се подготвя за битката с Шотландия

България (U21) се подготвя за битката с Шотландия

  • 11 ное 2025 | 19:41
  • 1694
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"

Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 12:31
  • 2646
  • 5
Шампионът на Полша следи двама от Левски

Шампионът на Полша следи двама от Левски

  • 12 ное 2025 | 10:06
  • 9248
  • 19
Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

  • 12 ное 2025 | 09:59
  • 9066
  • 13
Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

  • 12 ное 2025 | 11:05
  • 3291
  • 3
Азербайджан - България, равностойно начало!

Азербайджан - България, равностойно начало!

  • 12 ное 2025 | 13:00
  • 4380
  • 1