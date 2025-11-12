Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

Строежът на новия дом на ЦСКА продължава с бързи темпове, като съоръжението на "армейците" трябва да е готово до края на следващото лято. От последните кадри в YouTube, заснети с дрон, се вижда, че металната облицовка на стадиона в Борисовата градина вече "пълзи" по фасадата на сектор "А".

Над 60% от "Армията" вече са в обшивка, която вечер ще бъде в червено, когато ЦСКА играе своите домакински мачове. Напредва и монтирането на козирката в сектор "А", където ще бъдат основните помещения и зали на ултрамодерното съоръжение, което наскоро попадна в топ 50 за най-чаканите нови стадиони в Европа.