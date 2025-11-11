Популярни
ЦСКА се прицели в американско откритие на Христо Янев

  11 ное 2025 | 11:42
ЦСКА оглежда американец от Ботев Враца. Под Околчица разкриха пред „Мач Телеграф“, че халфът Хосе Гайегос е следен изкъсо от „червените“ и е възможен негов трансфер в София по време на зимния трансферен прозорец. Играчът, който е с мексикански произход, а през кариерата си е играл за елитния датски Сьондерийске, се представя много силно с екипа на Ботев Враца.

Той е привлечен в отбора по настояване на настоящия треньор на ЦСКА Христо Янев и с одобрението на новия изпълнителен директор на „червените“ Вангел Вангелов. Във Враца усилено се говори, че Христо Янев може да си вземе 24-годишния Хосе Гайегос и на „Армията“.

Американецът може да играе на всички позиции в халфовата линия, но е най-силен като плеймейкър. Под Околчица американецът впечатлява с техника, работоспособност и креативност.

