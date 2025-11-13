Исландия спечели срещу Азербайджан и измести Украйна от второто място

Исландия спечели с 2:0 гостуването си на Азербайджан в мач от петия кръг на Световните квалификации, зона Европа. И двете попадения паднаха през първата част, когато Алберто Гудмундсон (20’) и Сверир Инги Ингасон (39’) бяха точни.

Островитяните бяха водещия тим през по-голямата част от двубоя, владеейки топката и случващото се на терена. Това в най-голяма степен бе факт през първата част, когато на практика си осигуриха и успеха. Те започнаха отлично двубоя и натикаха противника в неговата половина. В 20-ата минута великолепно извеждащо подаване на Йоханесон намери Гудмундсон в пеналта и той реализира. Първоначално имаше съмнения дали няма засада в ситуацията, но повторенията показаха, че такава няма. Последваха няколко добри ситуации и на сметката на домакините, но ситуацията за тях се усложни още повече в последните минути на първата част, когато бранителят Инги Ингасон вкара с глава след центриране от фал.

През втората част темпото на игра поспадна, а головите ситуации почти изцяло липсваха, но в крайна сметка тимът на Исландия записа много важна победа, която го изкачи на второто място в класирането на групата, но с равни точки с Украйна. Украинците по-късно тази вечер гостуват на Франция, а при поражение двата тима ще влязат в директен сблъсък за втората позиция след няколко дни.