Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Исландия
  3. Исландия спечели срещу Азербайджан и измести Украйна от второто място

Исландия спечели срещу Азербайджан и измести Украйна от второто място

  • 13 ное 2025 | 21:20
  • 762
  • 2
Исландия спечели срещу Азербайджан и измести Украйна от второто място

Исландия спечели с 2:0 гостуването си на Азербайджан в мач от петия кръг на Световните квалификации, зона Европа. И двете попадения паднаха през първата част, когато Алберто Гудмундсон (20’) и Сверир Инги Ингасон (39’) бяха точни.

Островитяните бяха водещия тим през по-голямата част от двубоя, владеейки топката и случващото се на терена. Това в най-голяма степен бе факт през първата част, когато на практика си осигуриха и успеха. Те започнаха отлично двубоя и натикаха противника в неговата половина. В 20-ата минута великолепно извеждащо подаване на Йоханесон намери Гудмундсон в пеналта и той реализира. Първоначално имаше съмнения дали няма засада в ситуацията, но повторенията показаха, че такава няма. Последваха няколко добри ситуации и на сметката на домакините, но ситуацията за тях се усложни още повече в последните минути на първата част, когато бранителят Инги Ингасон вкара с глава след центриране от фал.

През втората част темпото на игра поспадна, а головите ситуации почти изцяло липсваха, но в крайна сметка тимът на Исландия записа много важна победа, която го изкачи на второто място в класирането на групата, но с равни точки с Украйна. Украинците по-късно тази вечер гостуват на Франция, а при поражение двата тима ще влязат в директен сблъсък за втората позиция след няколко дни.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Англия 1:0 Сърбия, пропуск на Кейн

Англия 1:0 Сърбия, пропуск на Кейн

  • 13 ное 2025 | 21:45
  • 1688
  • 10
Рецитал на Сьорлот и Холанд срещу Естония, само невиждано чудо може да отдалечи Норвегия от Мондиал 2026

Рецитал на Сьорлот и Холанд срещу Естония, само невиждано чудо може да отдалечи Норвегия от Мондиал 2026

  • 13 ное 2025 | 21:07
  • 8418
  • 4
Унгария направи голяма крачка към целта, Варга не спира да бележи

Унгария направи голяма крачка към целта, Варга не спира да бележи

  • 13 ное 2025 | 21:06
  • 1979
  • 0
Ейре 2:0 Португалия, втори гол на Трой Парът

Ейре 2:0 Португалия, втори гол на Трой Парът

  • 13 ное 2025 | 21:45
  • 2445
  • 45
Франция 0:0 Украйна, ВАР прегледа ситуация за дузпа в полза на гостите

Франция 0:0 Украйна, ВАР прегледа ситуация за дузпа в полза на гостите

  • 13 ное 2025 | 21:44
  • 3546
  • 163
Молдова 0:0 Италия, втората част започна

Молдова 0:0 Италия, втората част започна

  • 13 ное 2025 | 20:45
  • 1912
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Прикрит ли е голям допинг скандал в efbet Лига? ФИФА наказа играч от наш популярен клуб за 4 години

Прикрит ли е голям допинг скандал в efbet Лига? ФИФА наказа играч от наш популярен клуб за 4 години

  • 13 ное 2025 | 16:57
  • 42728
  • 21
Франция 0:0 Украйна, ВАР прегледа ситуация за дузпа в полза на гостите

Франция 0:0 Украйна, ВАР прегледа ситуация за дузпа в полза на гостите

  • 13 ное 2025 | 21:44
  • 3546
  • 163
Англия 1:0 Сърбия, пропуск на Кейн

Англия 1:0 Сърбия, пропуск на Кейн

  • 13 ное 2025 | 21:45
  • 1688
  • 10
Молдова 0:0 Италия, втората част започна

Молдова 0:0 Италия, втората част започна

  • 13 ное 2025 | 20:45
  • 1912
  • 0
Ейре 2:0 Португалия, втори гол на Трой Парът

Ейре 2:0 Португалия, втори гол на Трой Парът

  • 13 ное 2025 | 21:45
  • 2445
  • 45
Лудо дерби между Апоел и Фенербахче в Мюнхен

Лудо дерби между Апоел и Фенербахче в Мюнхен

  • 13 ное 2025 | 22:26
  • 7636
  • 0