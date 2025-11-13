Популярни
  Унгария
  2. Унгария
  Унгария направи голяма крачка към целта, след като пребори Армения

  13 ное 2025
Унгария направи голяма крачка към това да финишира на едно от първите две места в квалификационна група F за Мондиал 2026. Маджарите победиха с 1:0 Армения в Ереван и вече са на две точки от лидера Португалия и на четири от Ейре, като до края остава само един кръг. Последните два тима играят един срещу друг в Дъблин тази вечер. Тимът на Марко Роси има реален шанс да участва поне на бараж и евентуално да се класира на първо световно първенство от 1986 година.

Унгарците очаквано доминираха сериозно през първата част, но успяха да стигнат до само едно попадение. Реализира го Барнабаш Варга в 33-тата минута, когато надскочи Макъртчян и засече с глава прекрасно центриране на Доминик Собослай отдясно. За нападателя на Ференцварош това е 22-ри гол от началото на сезона във всички турнири.

През второто полувреме Собослай пропусна една възможност, след което домакините взеха инициативата в търсене на изравнително попадение. Те обаче не успяха да стигнат до сериозни положения. Сперцян отправи един изстрел от далечна дистанция, който премина над напречната греда, след като и Дибуш докосна топката.

Резервата Алекс Тот имаше шанс да удвои за Унгария, но стреля встрани. Именно той сгреши сериозно в 81-вата минута и това даде възможност на Тикнизян да излезе очи в очи с Дибуш, но ударът му премина покрай далечната греда.

До края маджарите запазиха преднината си и взеха тези задължителни три точки, с които излязоха на второ място във временното класиране. Армения пък загуби всякакви шансове за класиране и остана на последната позиция в групата.

Снимки: Gettyimages

