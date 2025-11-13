Унгария направи голяма крачка към целта, след като пребори Армения

Унгария направи голяма крачка към това да финишира на едно от първите две места в квалификационна група F за Мондиал 2026. Маджарите победиха с 1:0 Армения в Ереван и вече са на две точки от лидера Португалия и на четири от Ейре, като до края остава само един кръг. Последните два тима играят един срещу друг в Дъблин тази вечер. Тимът на Марко Роси има реален шанс да участва поне на бараж и евентуално да се класира на първо световно първенство от 1986 година.

Унгарците очаквано доминираха сериозно през първата част, но успяха да стигнат до само едно попадение. Реализира го Барнабаш Варга в 33-тата минута, когато надскочи Макъртчян и засече с глава прекрасно центриране на Доминик Собослай отдясно. За нападателя на Ференцварош това е 22-ри гол от началото на сезона във всички турнири.

През второто полувреме Собослай пропусна една възможност, след което домакините взеха инициативата в търсене на изравнително попадение. Те обаче не успяха да стигнат до сериозни положения. Сперцян отправи един изстрел от далечна дистанция, който премина над напречната греда, след като и Дибуш докосна топката.

Резервата Алекс Тот имаше шанс да удвои за Унгария, но стреля встрани. Именно той сгреши сериозно в 81-вата минута и това даде възможност на Тикнизян да излезе очи в очи с Дибуш, но ударът му премина покрай далечната греда.

До края маджарите запазиха преднината си и взеха тези задължителни три точки, с които излязоха на второ място във временното класиране. Армения пък загуби всякакви шансове за класиране и остана на последната позиция в групата.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages