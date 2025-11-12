Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Стърлинг и семейството му невредими след опит за грабеж в дома му

Стърлинг и семейството му невредими след опит за грабеж в дома му

  • 12 ное 2025 | 09:21
  • 658
  • 1
Стърлинг и семейството му невредими след опит за грабеж в дома му

Бившият английски национал Рахийм Стърлинг и семейството му са се отървали невредими, след като неизвестни лица са се опитали да нахлуят в дома им миналия уикенд, съобщиха британските медии. Инцидентът е станал в дома им в Бъркшир, когато 30-годишният футболист и децата му са били у дома. Неговият клуб Челси е предложил подкрепа на Стърлинг и семейството му.

„Можем да потвърдим, че Рахийм Стърлинг е станал жертва на взлом в дома си този уикенд. Можем също да потвърдим, че той и децата му са били у дома по това време“, каза говорител на играча пред британските медии. „Въпреки че това е крайно нарушение на неприкосновеността на личния живот и безопасността, ние сме благодарни, че можем да потвърдим, че той и неговите близки са в безопасност.“

Това е вторият взлом в дома на Стърлинг, след като той трябваше да лети обратно до Англия по време на Световното първенство през 2022 г. в Катар след подобен опит за взлом.

Стърлинг, четирикратен шампион във Висшата лига с Манчестър Сити, все още не е участвал в мач на Челси тази година. Той имаше едногодишен престой под наем в Арсенал миналия сезон.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Рубиалес наруши мълчанието си!

Рубиалес наруши мълчанието си!

  • 12 ное 2025 | 07:40
  • 2997
  • 1
Доку: Всичко зависи от нас

Доку: Всичко зависи от нас

  • 12 ное 2025 | 06:29
  • 1008
  • 0
Витор Роке отива на подсъдимата скамейка заради хомофобия

Витор Роке отива на подсъдимата скамейка заради хомофобия

  • 12 ное 2025 | 05:02
  • 3682
  • 3
Винисиус Жуниор с ултиматум към Флорентино Перес

Винисиус Жуниор с ултиматум към Флорентино Перес

  • 12 ное 2025 | 04:41
  • 5208
  • 7
Скалони с решение, което зарадва Бенфика

Скалони с решение, което зарадва Бенфика

  • 12 ное 2025 | 04:22
  • 1435
  • 0
Невеш ще преподпише с Ал-Хилал и ще разочарова Порто

Невеш ще преподпише с Ал-Хилал и ще разочарова Порто

  • 12 ное 2025 | 03:56
  • 1121
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шампионът на Полша следи двама от Левски

Шампионът на Полша следи двама от Левски

  • 12 ное 2025 | 10:06
  • 420
  • 0
Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

  • 12 ное 2025 | 09:59
  • 1048
  • 0
ЦСКА обмисля да си върне вратар

ЦСКА обмисля да си върне вратар

  • 12 ное 2025 | 09:26
  • 1854
  • 2
България стартира в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 с гостуване в Баку

България стартира в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 с гостуване в Баку

  • 12 ное 2025 | 07:12
  • 2327
  • 1
Апоел помете Баскония в "Арена София"

Апоел помете Баскония в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 23:00
  • 9999
  • 2
Изиграха се седем нови мача от Евролигата

Изиграха се седем нови мача от Евролигата

  • 12 ное 2025 | 00:27
  • 12311
  • 0