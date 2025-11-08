Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Челси - Уулвърхамптън (съставите)

Челси - Уулвърхамптън (съставите)

  • 8 ное 2025 | 21:08
  • 887
  • 2
Челси - Уулвърхамптън (съставите)

Челси посреща Уулвърхамптън в двубой от 11-тия кръг на Премиър лийг. На "Стамфорд Бридж" един срещу друг излизат отбор, който при победа може да излезе на второ място в класирането, и тим, който твърдо е на дъното в подреждането и още няма победа от началото на сезона.

Преди седмица "сините" надвиха с 1:0 Тотнъм, но след това направиха 2:2 срещу Карабах в Шампионската лига в двубой, който се очакваше да спечелят.

Уулвърхамптън е в серия от 4 поредни загуби във всички турнири. "Вълците" за последно избегнаха поражението срещу Брайтън в началото на октомври - 1:1.

Съставът на Челси е почти същият, който излезе в дербито срещеу Тотнъм преди седмица. На върха на атаката обаче се появява Лиъм Делап, а сред резервите остава капитанът Рийс Джеймс. Жоао Педро ще действа катовтори нападател зад гърба на Делап, а Енцо Фернандес ще има по-дефанзивна роля в средата на терена.

Педро Нето започва от първата минута срещу бившия си клуб. Португалецът ще напада по десния фланг, а отляво стартира Алехандро Гарначо. До Енцо Фернандес в халфовата линия ще е Мойсес Кайседо, а четиримата бранители пред Роберт Санчес са Мало Густо, Уесли Фофана, Трево Чалоба и Марк Кукурея.

Временният мениджър на Уулвърхамптън Джеймс Колинс е направил 4 размествания спрямо състава, който излезе при загубата срещу Фулъм (0:3) в "Карабао Къп". Това беше и последният мач на бившия наставник на "вълците" Витор Перейра.

Жоао Гомеш и Андре се завръщат в средата на терена, а Хий-Чан Хуан ще води атаката вместо Йон Ариас. Сред титулярите се появява и Джаксън Чачуа за сметка на Ки-Яна Хувер. В групата за първи път попада 18-годишният Матеус Мане, а аут заради контузии са Мат Дохърти и Родриго Гомеш.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Блестящо включване на Гризман донесе победата на Атлетико Мадрид

Блестящо включване на Гризман донесе победата на Атлетико Мадрид

  • 8 ное 2025 | 21:29
  • 181
  • 0
Оцелул с Милен Желев удържа нулево реми като гост

Оцелул с Милен Желев удържа нулево реми като гост

  • 8 ное 2025 | 21:27
  • 105
  • 0
Арсенал допусна първи гол след 13 часа игра и загуби точки срещу Съндърланд

Арсенал допусна първи гол след 13 часа игра и загуби точки срещу Съндърланд

  • 8 ное 2025 | 21:36
  • 5742
  • 17
Станимир Стоилов изнесе нова лекция в турския шампионат

Станимир Стоилов изнесе нова лекция в турския шампионат

  • 8 ное 2025 | 21:04
  • 3818
  • 0
Съставите на Парма и Милан, само една промяна за “росонерите“

Съставите на Парма и Милан, само една промяна за “росонерите“

  • 8 ное 2025 | 21:03
  • 937
  • 5
Ювентус не съумя да спечели дербито и се върна към ремитата и в Серия "А"

Ювентус не съумя да спечели дербито и се върна към ремитата и в Серия "А"

  • 8 ное 2025 | 20:56
  • 5659
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА удари Левски пред 30 000

ЦСКА удари Левски пред 30 000

  • 8 ное 2025 | 17:08
  • 216564
  • 848
Боримиров: Съживяваме мъртъвци

Боримиров: Съживяваме мъртъвци

  • 8 ное 2025 | 18:13
  • 50173
  • 202
Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

Янев излязъл с трима в защита заради играч на Левски, заяви: Чаках 10 години този момент

  • 8 ное 2025 | 17:38
  • 42693
  • 47
Веласкес: След почивката се игра друг спорт

Веласкес: След почивката се игра друг спорт

  • 8 ное 2025 | 17:48
  • 25319
  • 52
Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

Пестелив Локомотив (Пд) не сбърка срещу закъсалия Берое

  • 8 ное 2025 | 19:51
  • 13303
  • 6
Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

Масово меле и юмруци на Левски - ЦСКА, дори резервите нахлуха, съдията спести два червени картона

  • 8 ное 2025 | 16:31
  • 49968
  • 50