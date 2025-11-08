Челси - Уулвърхамптън (съставите)

Челси посреща Уулвърхамптън в двубой от 11-тия кръг на Премиър лийг. На "Стамфорд Бридж" един срещу друг излизат отбор, който при победа може да излезе на второ място в класирането, и тим, който твърдо е на дъното в подреждането и още няма победа от началото на сезона.

Преди седмица "сините" надвиха с 1:0 Тотнъм, но след това направиха 2:2 срещу Карабах в Шампионската лига в двубой, който се очакваше да спечелят.

Уулвърхамптън е в серия от 4 поредни загуби във всички турнири. "Вълците" за последно избегнаха поражението срещу Брайтън в началото на октомври - 1:1.

Съставът на Челси е почти същият, който излезе в дербито срещеу Тотнъм преди седмица. На върха на атаката обаче се появява Лиъм Делап, а сред резервите остава капитанът Рийс Джеймс. Жоао Педро ще действа катовтори нападател зад гърба на Делап, а Енцо Фернандес ще има по-дефанзивна роля в средата на терена.

Педро Нето започва от първата минута срещу бившия си клуб. Португалецът ще напада по десния фланг, а отляво стартира Алехандро Гарначо. До Енцо Фернандес в халфовата линия ще е Мойсес Кайседо, а четиримата бранители пред Роберт Санчес са Мало Густо, Уесли Фофана, Трево Чалоба и Марк Кукурея.

Временният мениджър на Уулвърхамптън Джеймс Колинс е направил 4 размествания спрямо състава, който излезе при загубата срещу Фулъм (0:3) в "Карабао Къп". Това беше и последният мач на бившия наставник на "вълците" Витор Перейра.

Жоао Гомеш и Андре се завръщат в средата на терена, а Хий-Чан Хуан ще води атаката вместо Йон Ариас. Сред титулярите се появява и Джаксън Чачуа за сметка на Ки-Яна Хувер. В групата за първи път попада 18-годишният Матеус Мане, а аут заради контузии са Мат Дохърти и Родриго Гомеш.

🔁 Four changes from Fulham

🇧🇷 Joao and Andre in the middle

🇰🇷 Hwang returns to the XI



James Collins' side to face @ChelseaFC 📋 pic.twitter.com/tbYcpb4VDX — Wolves (@Wolves) November 8, 2025

Снимки: Gettyimages