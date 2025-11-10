Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Валверде и Куртоа са с контузии, обявиха от Реал Мадрид

Валверде и Куртоа са с контузии, обявиха от Реал Мадрид

  • 10 ное 2025 | 14:35
  • 1348
  • 0

Реал Мадрид обяви, че полузащитникът на тима Федерико Валверде и вратарят Тибо Куртоа са с контузии след вчерашното нулево равенство с Райо Валекано в Ла Лига.

Уругвайският национал, който често е използван и като десен бек, ще пропусне международната пауза, при която родината му ще играе приятелски мачове със САЩ и Мексико. Същото се отнася и за Куртоа, който няма да играе в световните квалификации на Белгия срещу Казахстан и Лихтенщайн, които трябва да официализират класирането на "червените дяволи" на Мондиал 2026.

"След проведените днес изследвания на нашия играч Феде Валверде от медицинските служби на Реал Мадрид, му е поставена диагноза за травма на полумембранозния мускул на дeсния крак. Очаква се развитие на състоянието", пишат официално от "кралете".

Според информациите Валверде ще отсъства около 10 дни и би трябвало да бъде на линия за гостуването на Елче на 23 ноември.

Що се отнася до Куртоа, той пък има поставена диагноза за травма на дългия аддуктор на десния крак. Вратарят ще е аут за около две седмици, като все още не е ясно дали ще е на линия за следващия мач от Ла Лига на Реал.

Снимки: Imago

