Една от звездите на Баскония се завръща за мача с Апоел тази вечер

Добри новини за Баскония преди мача с Апоел Тел Авив от десетия кръг на Евролигата. Часове преди срещата от "турнира на богатите", която ще се изиграе тази вечер от 21:05 ч. в "Арена София", Sportal.bg научи, че гардът на испанския тим Маркъс Хауърд ще бъде в състава за своя тим.

Американският баскетболист, който блестеше с изявите си за Баскония през последния сезон се възстановяваше от контузия в пръста, която го извади от игра за дълго време.

Извън сметките на старши треньора Паоло Галбиати обаче остава Трент Форест, който дори не пътува с отбора за България.

Снимки: Imago