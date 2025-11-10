Дан Отуру пред Sportal.bg: Срещу Баскония трябва да сме готови за битка

Центърът на играещия у нас домакинските си мачове от Евролигата Апоел Тел Авив Даниел Отуру коментира пред Sportal.bg предстоящия двубой с намиращия се в серия от три поредни победи в турнира тим на Баскония. Срещата е утре в зала "Арена София" и започва в 21:05 ч.

- Отборът има 7 победи досега, готови ли сте за осма утре?

- Имаме седем победи, но най-важното е да се фокусираме върху следващия ни мач. Баскония е добър отбор и идват в нашата зала утре с 3 последователни победи, така че трябва да сме готови за битка.

- Какво би искал да кажеш на феновете преди мача с Баскония?

- Елате да ни подкрепите, елате да погледате баскетбол и да си прекарате добре, надявам се, че ще играем на ниво и ще вземем победата утре.

- Имаш много интересна огърлица. Какво символизира тя?

- Това е просто нещо, което ми бе подарено и нещо, което искам да нося всеки ден. Хубава огърлица, да.

- Как се чувстваш в тима на Апоел? Ти се присъедини към отбора това лято. Как се чувстваш тук и каква е разликата между Апоел и Анадолу Ефес?

- Харесва ми тук, чувствам се комфортно. С всеки следващ ден, прекаран край моите съотборници, треньорския щаб и хората около отбора, се чувствам все по-комфортно. Всички са много мили и внимателни тук, което прави преминаването в нов отбор значително по-лесно. В крайна сметка, мисля, че разликата между Апоел и Ефес е в това, че всеки клуб е различен, целите са различни, хората в организациите са различни. И двата клуба са страхотни организации, с прекрасни хора и съм благословен да бъда в тази уникална ситуация. Единствено мога да съм благодарен и да славя Бог.

Снимки: Борислав Трошев