  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Следващият съперник на Апоел в Евролигата ще прекара малко повече време в София

Следващият съперник на Апоел в Евролигата ще прекара малко повече време в София

  • 9 ное 2025 | 11:16
  • 465
  • 0

Отборът на Баскония ще остане необичайно много време в България преди и след мача си с Апоел Тел Авив от десетия кръг на Евролигата, научи Sportal.bg. Срещата между двата отбора е на 11 ноември (вторник) от 21:05 часа в "Арена София", а испанският тим пристига в страната ни още днес.

Огромно намаление на цените на билетите за следващия мач от Евролигата в София
Огромно намаление на цените на билетите за следващия мач от Евролигата в София

Съставът на Паоло Галбиати има мач от Лига Ендеса от 13:00 часа, а след това веднага потегля към българската столица. Играчите ще проведат тренировка утре, а след мача с израелския гранд са пожелали от организаторите свободна зала за още едно занимание на следващия ден (12 ноември), като след него ще се отправят към Белград.

Остават само няколко дни до следващия мач от Евролигата в София
Остават само няколко дни до следващия мач от Евролигата в София

В сръбската столица те ще се изправят срещу Макаби Тел Авив в сблъсък от кръг №11 в Евролигата на 13 ноември (четвъртък) в зала "Александър Николич", където израелците играят домакинските си мачове от най-комерсиалния европейски баскетболен турнир.

