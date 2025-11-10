Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Баскония е комбинация от младост, атлетизъм и опит

Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Баскония е комбинация от младост, атлетизъм и опит

  • 10 ное 2025 | 18:10
  • 108
  • 0

Старши треньорът на играещия димакинските си срещи у нас Апоел Тел Авив - гръцкият специалист Димитрис Итудис, сподели пред Sportal.bg очакванията си за утрешния двубой от Евролигата в "Арена София" с Баскония. Тимът от Тел Авив загуби от Апоел Йерусалим на вътрешната сцена през изминалия уикенд и Итудис се надява играчите му да постигнат победа във вторник.

- Г-н Итудис, какво очаквате от мача с Баскония и как върви подготовката?

- Завръщаме се към мачовете от Евролигата и очакваме да се върнем на пътя на победите. Баскония е съперник, който идва в София с три поредни победи. Спечелиха у дома срещу Дубай, Ефес и Болоня. Те са нов, много атлетичен, отбор, който бе изграден това лято с идеята да бъде много агресивен и в двете фази на играта. Те играят с много бързо темпо, залагат на транзицията, силни са в борбата под коша. Това е отбор, който е комбинация от младост, атлетизъм и опит.

- Как мислите, какъв ще бъде ключът, за да имате успех в мача утре?

- Няма само един ключ. Трябва да сме постоянни, да играем нашата игра в нападение, а в защита да сме умни. Много важно ще бъде да ограничим креативността и представянето на определени играчи.

- И последно, каква е ситуацията с Томер Гинат?

- Той провежда рехабилитация. Мадар и Кабокло също са извън строя.

Снимки: Борислав Трошев

