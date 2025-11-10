Баскетболистите на Апоел тренират на високи обороти за мача с Баскония, но все още с няколко липси в състава

Отборът на Апоел Тел Авив проведе предпоследната си тренировка преди мача с Баскония от десетия кръг на Евролигата, а екипът на Sportal.bg отново бе на мястото на събитието. Срещата е утре от 21:05 часа в зала "Арена София", а преди това в отбора воден от Димитрис Итудис отново липсваха няколко имена.

На разположение на баскетболния специалист за сблъсъка от "турнира на богатите" утре няма да бъдат Томер Гинат, Бруно Кабокло и Ям Мадар, които са с различни контузии.

В момента израелският гранд се намира на трето място във временното класиране със 7 победи и 2 загуби в сметката си, а испанците заемат 17-а позиция в таблицата с баланс 3-6, като и трите успеха те постигнаха в последните си три мача преди гостуването в България.

От състава на Баскония пък отпаднаха двете големи звезди на тима Маркъс Хауърд и Трент Форест, които са трайно контузени.

БИЛЕТИ ЗА МАЧА АПОЕЛ ТЕЛ АВИВ - БАСКОНИЯ - ТУК!

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев