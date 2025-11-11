Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Третият в класирането на Евролигата Апоел Тел Авив приема тази вечер Баскония в "Арена София" в мач от десетия кръг на елитната надпревара. Двубоят започва в 21:05 часа.

Играещият у нас домакинските си срещи в Евролигата Апоел е един от трите отбора с по 7 победи и 2 загуби от началото на най-престижния клубен баскетболен турнир на Стария континент. Пред водения от Димитрис Итудис тим са единствено Жалгирис и Цървена звезда на Коди Милър-Макинтайър, заради по-добрите си показатели за точкова разлика.

Баскония е в другия край на класирането - на 17-о място с баланс 3-6, но трябва да се има предвид, че испанският тим е в подем, печелейки последните си три срещи в Евролигата.

Итудис на може да разчита за днешната среща на възстановяващите се от контузии Бруно Кабокло, Ям Мадар и Томер Гинат.

Гардът Трент Форест пък е аут за Баскония заради травма в ахилеса, а под въпрос е Маркъс Хауърд.

Снимки: Sportal.bg