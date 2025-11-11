Популярни
Ландо Норис вече има пълен контрол върху битката за титлата

  • 11 ное 2025 | 12:53
След перфектния си уикенд на пистата „Интерлагос“ Ландо Норис пое пълен контрол върху битката за световната титла във Формула 1 през 2025 година.

Преди финалните три кръга, в които пилотите ще си разпределят 83 точки (75 от трите състезание и 8 от спринта в Катар), британецът води с 24 пункта пред своя съотборник в Макларън Оскар Пиастри. Единствения друг пилот, който все още е в битката за титлата, е действащият шампион Макс Верстапен, който обаче има пасив от цели 49 точки спрямо лидера.

А преднината, която Норис има пред Пиастри и Верстапен, означава, че британецът може да се позволи да не печели до края на сезона и пак да стане световен шампион, независимо от това какви резултати постигнат неговите съперници. Простата математика показва, че Норис може да завърши втори в трите състезания в Лас Вегас, Катар и Абу Даби и трети в спринта на „Лусайл“ и пак ще стане шампион, дори и Пиастри да спечели максималните 83 точки във финалните три кръга. При този сценарий разликата между двамата пилоти на Макларън след последното състезание ще бъде само точка в полза на Норис.

