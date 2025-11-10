Норис издаде тайната съставка за успехите си

Лидерът в класирането във Формула 1 Ландо Норис заяви след победата си в Сао Пауло, че завръщането му на върха се дължи на промяната в подхода му към състезанията, както и на това, че е спрял да обръща внимание на това, което се пише и говори за него.

Но британският пилот на Макларън потвърди и още сериозна промяна при него, за която досега само се подозираше. През миналата година той пострада на купон на корабче в Амстердам, като получи контузия на носа при инцидент, когато Ландо не е бил трезвен, по собствените му думи. Сега той твърди, че всичко това е вече в миналото.

През 2025 година Ландо е заявил на свои приятели, че вече напълно е отказал алкохола, но след това отказа да коментира темата пред медиите.

Сега обаче той потвърди, че това е така и обясни, че през пролетта се е навършила една година, откакто не пие никакъв алкохол.

„Първо се отказах от алкохола, като много се гордея с това, след това напуснах и социалните мрежи, но по-късно реших да се върна в Инстаграм, където имам почти 11 милиона последователи“, беше лаконичният коментар на Норис по темата след победата му в Бразилия вчера.

Снимки: Gettyimages