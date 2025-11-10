Стела: Норис все още не е спечелил титлата

В типичния си стил тим шефът на Макларън Андреа Стела коментира след Гран При на Сао Пауло, че в отбора продължават да се готвят състезание за състезание и че е рано за празненства и смятане на точките.

Ландо Норис записа седмата си победа за годината в Сао Пауло и направи важна крачка напред, след като успя да увеличи аванса си пред Оскар Пиастри и Макс Верстапен.

„От гледна точка на пилота, от гледна точка на отбора, трябва да направим така, че да останем фокусирани върху нашето представяне, да провеждаме уикендите така, както го направи Ландо в Мексико и Бразилия, където той спечели убедително“, обясни Стела.

„Гледам класирането и знам, че работим състезание за състезание, за да можем навсякъде да печелим максимално възможните точки. Дали Ландо си е осигурил титлата? Определено, не е и битката продължава.“

Стела коментира и темата за представянето на Оскар Пиастри, който отново остана зад съотборника си.

„При Оскар трябва да направим така, че той да взима максимума, а що се отнася до точките, ще видим как изглежда класирането след Лас Вегас и тогава ще решаваме. Ще направим същото и след Катар, да видим къде сме, накрая след Абу Даби вече ще знаем“, допълни италианецът.

