  3. Норис: Лудо състезание, не мисля за титлата!

  • 9 ное 2025 | 20:53
  • 630
  • 0
Ландо Норис спечели Гран При на Сао Пауло и направи много важна стъпка към световната титла, след като успя да победи и двамата си преследвачи Оскар Пиастри и Макс Верстапен.

„Лудо състезание! Хубаво е да спечелиш в Бразилия. Това е страхотна писта, страхотни фенове – заяви Норис след финала. – Посвещавам победата на един от моите ментори – жил де Феран. Перфектен уикенд за нас.

Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия
„Как си върнах добрата форма? Просто игнорирах всички глупости, които се изговориха по мой адрес! Трябва да се фокусираш върху себе си. Тимът свърши отлична работа и ми осигури страхотен автомобил.

„Борим се сериозно всеки уикенд и аз полагам много усилия в подготовката си и извън пистата. Тези резултати са страхотни, но не идват лесно. Честно казано, не мисля, че днес бяхме най-бързите, но съм доволен, че спечелих това състезание.“

Доктор Марко: Промените по RB21 не дадоха резултат
"Страхотна победа за нас, но Макс днес беше много бърз, в момента мисля само за това. Не мисля за титлата, има още състезания до края на сезона, всичко може да се промени много бързо."

Снимки: Gettyimages

