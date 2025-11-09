Норис: Лудо състезание, не мисля за титлата!

Ландо Норис спечели Гран При на Сао Пауло и направи много важна стъпка към световната титла, след като успя да победи и двамата си преследвачи Оскар Пиастри и Макс Верстапен.

„Лудо състезание! Хубаво е да спечелиш в Бразилия. Това е страхотна писта, страхотни фенове – заяви Норис след финала. – Посвещавам победата на един от моите ментори – жил де Феран. Перфектен уикенд за нас.

„Как си върнах добрата форма? Просто игнорирах всички глупости, които се изговориха по мой адрес! Трябва да се фокусираш върху себе си. Тимът свърши отлична работа и ми осигури страхотен автомобил.

„Борим се сериозно всеки уикенд и аз полагам много усилия в подготовката си и извън пистата. Тези резултати са страхотни, но не идват лесно. Честно казано, не мисля, че днес бяхме най-бързите, но съм доволен, че спечелих това състезание.“

"Страхотна победа за нас, но Макс днес беше много бърз, в момента мисля само за това. Не мисля за титлата, има още състезания до края на сезона, всичко може да се промени много бързо."

Снимки: Gettyimages