Кога най-рано Ландо Норис ще може да стане световен шампион?

Авансът, който Ландо Норис отвори на върха на генералното класиране след перфектния си уикенд за Гран При на Сао Пауло, прави британецът основен фаворит за титлата преди финалните три кръга за сезон 2025 във Формула 1.

Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия

Преди тях пилотът на Макларън има преднина от 24 точки пред съотборника си Оскар Пиастри, а действащият световен първенец Макс Верстапен е на 49 пункта зад лидера. Предвид това си изоставане Верстапен ще се нуждае от чудо, за да спечели петата си поредна титла, а ситуацията на Пиастри не е много по-различна предвид резултатите на австралиеца в последно време. Това повдига въпроса кога най-рано Норис ще може да си гарантира световната титла?

Норис: Лудо състезание, не мисля за титлата!

Простата математика показва, че това няма как да се случи в Гран При на Лас Вегас следващата седмица, тъй като след състезанието в Града на греха ще остават 58 точки, а максималният аванс, който Норис ще може да има, е 49. Нещата обаче се променят в Катар, където на теория британецът ще може да си подсигури световната титла още в спринта в събота.

Това ще се случи, ако след него Норис има преднина от поне 51 точки пред своя най-близък преследвач, което означава, че в състезанието във Вегас и в спринта на „Лусайл“ той ще трябва да дръпне с общо 27 пункта на Пиастри, което изглежда малко нереалистично. Така най-вероятният първи мачпойнт за Норис през 2025 година ще дойде по време на състезанието за Гран При на Катар, тъй като след него британецът ще трябва да води със само 26 точки пред най-близкия си преследвач, за да пристигне за финала на сезона в Абу Даби като световен шампион.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages