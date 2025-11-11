Президентът на Мексико смята, че страната ще бъде готова за Мондиала до няколко месеца

Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум говори за процеса на подготовка и реконструкция на инфраструктурата за Световното първенство по футбол през 2026 г.

„Това не е просто време да видим най-добрия футбол, но и време да кажем на света кои сме, какво е Мексико – не само страна с огромно културно богатство, но и страна, преживяваща исторически момент. Това ще бъде специален момент, който ще окаже значително влияние върху икономиката и ще бъдем готови след няколко месеца“, коментира Шейнбаум.

Световното първенство ще бъде домакинствано съвместно от Мексико, САЩ и Канада. Мексико ще бъде домакин на 13 мача, пет от които ще бъдат в столицата. Останалите осем мача ще се проведат в Гуадалахара и Монтерей.

🔹Desde #LosPinos, la presidenta dijo que el país espera 5.5 millones de visitantes. El gobierno se comprometió a terminar el tren de pasajeros del Aeropuerto Internacional #FelipeÁngeles a #Buenavista,… pic.twitter.com/Bs9YDSkhGt — Código Magenta (@CodigoMagentaMx) November 10, 2025