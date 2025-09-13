Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Официално: Марсиал ще играе в Мексико

Официално: Марсиал ще играе в Мексико

  • 13 сеп 2025 | 02:03
  • 177
  • 0
Официално: Марсиал ще играе в Мексико

Антони Марсиал ще играе заедно със Серхио Рамос в мексиканския Монтерей. Бившият нападател на Манчестър Юнайтед подписа договор с клуба по схемата "2+1" години.

През последния сезон 29-годишният французин игра за АЕК, където отбеляза 7 гола в 19 мача от гръцкото първенство.

Марсиал получаваше рекордните в историята на АЕК 3,5 млн. евро годишно, но не оправда големите очаквания и клубът от известно време търсеше вариант да се освободи от него.

Освен Серхио Рамос, в състава на Монтерей личат още няколко известни имена: Серхио Каналес, Оливер Торес, Лукас Окампос, Карлос Салседо, Ектор Морено и Хесус Корона.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Мойс хвали формата на Грийлиш: Това е само началото

Мойс хвали формата на Грийлиш: Това е само началото

  • 12 сеп 2025 | 21:25
  • 1525
  • 0
Мениджърът на Тотнъм: Напусналият президент е положил основите за бъдещето

Мениджърът на Тотнъм: Напусналият президент е положил основите за бъдещето

  • 12 сеп 2025 | 21:01
  • 1584
  • 0
Статуя на Кайзер Франц бе открита пред дома на Байерн

Статуя на Кайзер Франц бе открита пред дома на Байерн

  • 12 сеп 2025 | 20:06
  • 3275
  • 3
Сериозен удар по Реал Мадрид точно преди тежкия период

Сериозен удар по Реал Мадрид точно преди тежкия период

  • 12 сеп 2025 | 19:59
  • 18757
  • 10
Идва моментът на истината за Наполи, смята Конте

Идва моментът на истината за Наполи, смята Конте

  • 12 сеп 2025 | 19:33
  • 3315
  • 1
Манчестър Сити преподписа с един от големите си таланти

Манчестър Сити преподписа с един от големите си таланти

  • 12 сеп 2025 | 19:02
  • 2003
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Николай Киров хвърли оставка след поредната загуба

Николай Киров хвърли оставка след поредната загуба

  • 12 сеп 2025 | 22:13
  • 21482
  • 32
Монтана продължи свободното падане на Ботев (Пд), "канарчетата" удариха дъното

Монтана продължи свободното падане на Ботев (Пд), "канарчетата" удариха дъното

  • 12 сеп 2025 | 21:45
  • 26777
  • 40
Турция е на финал, Янис и компания не приличаха на себе си

Турция е на финал, Янис и компания не приличаха на себе си

  • 12 сеп 2025 | 22:44
  • 13036
  • 6
Дакота Дичева в "Гостът на Sportal.bg": Искам да оглавя бойна галавечер в България

Дакота Дичева в "Гостът на Sportal.bg": Искам да оглавя бойна галавечер в България

  • 12 сеп 2025 | 15:06
  • 22437
  • 15
Ивелин Попов разкри кой е причината за раздялата му с Ботев (Пловдив)

Ивелин Попов разкри кой е причината за раздялата му с Ботев (Пловдив)

  • 12 сеп 2025 | 14:16
  • 52633
  • 91
Обновеният Берое удари Ботев (Враца) за втора победа през сезона

Обновеният Берое удари Ботев (Враца) за втора победа през сезона

  • 12 сеп 2025 | 19:27
  • 21857
  • 12