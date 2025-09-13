Официално: Марсиал ще играе в Мексико

Антони Марсиал ще играе заедно със Серхио Рамос в мексиканския Монтерей. Бившият нападател на Манчестър Юнайтед подписа договор с клуба по схемата "2+1" години.

През последния сезон 29-годишният французин игра за АЕК, където отбеляза 7 гола в 19 мача от гръцкото първенство.

¡El saludo de @AnthonyMartial a toda La Pandilla!🇫🇷🙌🏼



¡Ya te estamos esperando en la Casa Rayada!🏟️💙 pic.twitter.com/gmD31hwFVG — Rayados (@Rayados) September 12, 2025

Марсиал получаваше рекордните в историята на АЕК 3,5 млн. евро годишно, но не оправда големите очаквания и клубът от известно време търсеше вариант да се освободи от него.

Освен Серхио Рамос, в състава на Монтерей личат още няколко известни имена: Серхио Каналес, Оливер Торес, Лукас Окампос, Карлос Салседо, Ектор Морено и Хесус Корона.