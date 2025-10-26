Мексико скърби за своя треньорска легенда

Мануел Лапуенте – един от най-успешните треньори в историята на мексиканския футбол, е починал днес на 81 години, съобщи днес Футболната федерация на страната на каналите си в социалните мрежи, но не уточнява причините за смъртта.

Лапуенте, който е бил професионален футболист от 1964-а до 1975-а година, след това се отдава на треньорска кариера. Той има два периода в националния отбор на страната, като първият от 1990-а до 1991-а е само в 11 мача.

Но през втория той класира Мексико на Световното първенство през 1998-а година, а през 1999-а печели Купата на Конфедерациите на ФИФА, след като на стадион "Ацтека" побеждава Бразилия с 4:3. Година по-рано пък взима и КОНКАКАФ Голд Къп, надвивайки САЩ в мача за трофея.

На Мондиал’98 Мексико преминава груповата фаза, но отпада на осминафинала, където среща Германия. Като клубен треньор Мануел Лапуенте има пет шамнпионски титли в Мексико, като две от тях са с Пуебла (1983 и 1990), две с Некаса (1995, 1996) и една с един от най-популярните местни клубове Америка (Мексико Сити) през 2002-а година.

La Selección Nacional de México lamenta profundamente el fallecimiento de Don Manuel Lapuente, leyenda del futbol mexicano.



Don Manolo será recordado por su gran legado como jugador y DT. Dirigió el Mundial de Francia 1998 y fue campeón de la Copa Confederaciones en 1999.… pic.twitter.com/pIin2GtDsS — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 26, 2025

"Мексиканската футболна общественост дълбоко скърби за един от най-важните, най-обичаните и влиятелни в историята на нашия спорт футболисти и треньори. Дон Мануел Лапуенте завинаги остава наша футболна легенда. Почивай в мир!", написаха от федерацията на страната.