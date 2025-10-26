Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Мексико
  3. Мексико скърби за своя треньорска легенда

Мексико скърби за своя треньорска легенда

  • 26 окт 2025 | 22:57
  • 132
  • 0
Мексико скърби за своя треньорска легенда

Мануел Лапуенте – един от най-успешните треньори в историята на мексиканския футбол, е починал днес на 81 години, съобщи днес Футболната федерация на страната на каналите си в социалните мрежи, но не уточнява причините за смъртта.

Лапуенте, който е бил професионален футболист от 1964-а до 1975-а година, след това се отдава на треньорска кариера. Той има два периода в националния отбор на страната, като първият от 1990-а до 1991-а е само в 11 мача.

Но през втория той класира Мексико на Световното първенство през 1998-а година, а през 1999-а печели Купата на Конфедерациите на ФИФА, след като на стадион "Ацтека" побеждава Бразилия с 4:3. Година по-рано пък взима и КОНКАКАФ Голд Къп, надвивайки САЩ в мача за трофея.

На Мондиал’98 Мексико преминава груповата фаза, но отпада на осминафинала, където среща Германия. Като клубен треньор Мануел Лапуенте има пет шамнпионски титли в Мексико, като две от тях са с Пуебла (1983 и 1990), две с Некаса (1995, 1996) и една с един от най-популярните местни клубове Америка (Мексико Сити) през 2002-а година.

"Мексиканската футболна общественост дълбоко скърби за един от най-важните, най-обичаните и влиятелни в историята на нашия спорт футболисти и треньори. Дон Мануел Лапуенте завинаги остава наша футболна легенда. Почивай в мир!", написаха от федерацията на страната.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Щутгарт записа пета поредна победа след красив гол и асистенция на вратар

Щутгарт записа пета поредна победа след красив гол и асистенция на вратар

  • 26 окт 2025 | 20:58
  • 1359
  • 0
Лацио 1:0 Ювентус, нерви на терена

Лацио 1:0 Ювентус, нерви на терена

  • 26 окт 2025 | 22:46
  • 4929
  • 1
Чаби Алонсо: Имахме нужда от победа в голям мач, мотивацията ни бе непоколебима

Чаби Алонсо: Имахме нужда от победа в голям мач, мотивацията ни бе непоколебима

  • 26 окт 2025 | 20:58
  • 1880
  • 2
Три удара с глава изкачиха Тотнъм на третото място

Три удара с глава изкачиха Тотнъм на третото място

  • 26 окт 2025 | 20:55
  • 4755
  • 0
"Много говориш" и "Ела да се разберем" - какво разпали страстите в Ел Класико

"Много говориш" и "Ела да се разберем" - какво разпали страстите в Ел Класико

  • 26 окт 2025 | 20:26
  • 24113
  • 13
Вижте как Винисиус избесня при смяната си и се прибра в съблекалнята

Вижте как Винисиус избесня при смяната си и се прибра в съблекалнята

  • 26 окт 2025 | 20:19
  • 10537
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

Прероден ЦСКА разнебити Берое, "заралии" ще сънуват кошмари и от Кошмара

  • 26 окт 2025 | 19:07
  • 126262
  • 338
Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки

Реал Мадрид надигра Барселона в горещо дерби и дръпна с пет точки

  • 26 окт 2025 | 19:18
  • 74829
  • 320
Гран При на Мексико Сити: Норис доминира, Беарман с шанс за подиум (следете на живо)

Гран При на Мексико Сити: Норис доминира, Беарман с шанс за подиум (следете на живо)

  • 26 окт 2025 | 22:50
  • 5827
  • 2
Янев: Така трябва да играем

Янев: Така трябва да играем

  • 26 окт 2025 | 19:33
  • 19618
  • 27
Статичните положения отново бяха важни за Арсенал, Езе наказа бившия си тим и покачи преднината на върха

Статичните положения отново бяха важни за Арсенал, Езе наказа бившия си тим и покачи преднината на върха

  • 26 окт 2025 | 17:55
  • 27632
  • 9
Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

Астън Вила нанесе удар по амбициите на Манчестър Сити

  • 26 окт 2025 | 17:57
  • 26731
  • 12