Петър Кънев: С Абонданца ще се опитаме да повторим успешния модел при мъжете

Даваме в ръцете на новия селекционер едно изключително талантливо младо поколение, коментира вицепрезидентът на БФВолейбол

Италианецът Марчело Абонданца бе избран за селекционер на женския национален отбор по волейбол на България. Изборът стана след гласуване на днешния УС на БФволейбол.

Вицепрезидентът на БФВ, главен отговорник за женското направление и благодетел на женското първенство „Демакс лига“- Петър Кънев заяви в интервю за BGvolleyball.com, че основната цел с привличането на Абонданца, е да се направи опит да се върви по стъпките на мъжете и да се постигне това, което бе изградено с мъжкия национален отбор.

С какво натежа кандидатурата на Марчело Абонданца?

Изборът беше много важен, защото даваме в ръцете на новия селекционер едно изключително талантливо младо поколение. Решихме да гласуваме за Марчело Абонданца, за да се опитаме да направим това, което постигнахме с мъжете.

Имаше трима силни кандидатури: Иван Петков с класна кандидатура, доказал се треньор, Радослав Арсов също, но Марчело Абонданца е на световно ниво. След като даде съгласието си, вкарахме го в списъка, а днес гласувахме на УС. Мисля, че това ще бъде един добър експеримент, да видим какво ще направи.

Това, че не познава състезателките не ви ли притеснява?

Аз мисля, че нашите момичета са достатъчно познати вече. Също така много важен фактор е, че той ще има за помощник настоящия треньор на Марица (Пловдив) - Ахметджан Ершимшек, който прекрасно е запознат с всички млади състезателки у нас. И трето, това са много млади момичета, в най-критичната си възраст, от девойки трябва да минат успешно в жени. За това се нуждаем от един спокоен, улегнал и изключително авторитетен треньор като Абонданца.

Ясно е вече, че помощник ще е Ахметджан Ершимшек. Бе споменато също, че жена трябва да бъде на пейката задължително. Мислили ли сте вече по този вариант?

Това е изискване на Международната федерация (ФИВБ) за женското направление. Още не сме мислили, има време. Тепърва ще обсъждаме, ще бъде направен спикък от поне десет имена, за да се определи най-добрата кандидатура. Марчело Абонданца ще преценява заедно с нас за да се спрем на най-подгодящия вариант.

Кога се очаква да пристигне Абонданца?

До две седмици.

Говори се изцяло за младите състезателки. Имат ли място някои от по-опитните в състава?

Да, имат. Коментираха се конкретни имена на по-опитните волейболистки, които задължително ще останат. Засега няма да оповестяваме конкретни имена.