Юлия Иванова: От нищо не съм доволн

Старши треньорът на волейболния ЦСКА Юлия Иванова – Минчева не скри разочарованието си след поражението с 2:3 гейма у дома от състава на Миньор (Перник). За ЦСКА загубата е трета в шампионата, а „жълто-черните“ от Перник са на другия полюс, регистрирайки трети пореден успех.

„Целият мач играхме много слабо и закономерно се стигна до пет гейма. Миньор много искаше да победи и това беше компонент, по който ни надиграваше. Имаха желание за битка, ние стояхме и гледахме. Допуснахме и наивни грешки от страна на нашите нападателки“, коментира Иванова – Минчева след срещата.

Тя направи и равносметка за показаното от нейните възпитанички след първите 9 кръга.

„От нищо не съм доволна, моята цел беше да бъдем втори и да играем силно. Нищо от това не се получи. Надявам се да покажем друго лице и желание за битка в следващите двубои. Във волейбола, който прави по-малко грешки и иска да победи, той печели“, добави треньорът на „червените“.