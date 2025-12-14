Вилфредо Леон: Поколението в България е страхотно и очаквам развитието да продължи

Вилфредо Леон е легенда на световния спорт. Израснал във волейболно семейство в бедния град Сантяго де Куба, Леон притежава страховита дарба, която превръща в основно оръжие за успехи. С бомбен сервис и неотразимо присъствие на игрището винаги когато играе, той е в центъра на вниманието още от малък. Леон притежава изобилие от награди на клубно и национално ниво, а неподправената му харизма, вроден талант и земно поведение го правят изключително харесван сред световната волейболна аудитория.

Последните две години той играе в полския клуб Богданка Люблин, с който стана и шампион миналия сезон. Живее и тренира в Полша, страната, чиито цветове защитава в последните шест години.

"В момента се навираме в колеблив период с победи и загуби, но сега започва и Шампионската лига. Мисля, че сме добре позиционирани в таблицата в Полша, тепърва предстоят големите битки и отборът ни е силен", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт" по БНТ.

През 2019 година Леон сменя своята националност заради примамливата финансова оферта и защото усеща, че Полша е неговата страна, и в личен, и в професионален план. Той се жени за полякиня, от която има три деца.

"Това решение беше много трудно за взимане. Сега, от дистанцията на времето, изобщо не съжалявам, защото това беше правилно решение. Жена ми е полякиня, а и много пъти преди това съм бил тук. Така или иначе, ми харесваше начинът на живот тук. Нивото на волейбола също. Създадох семейство, създадох кръг от приятели, което още повече ме убеди, че това е правилното решение. Имал съм и други оферти за различни държави, но никога не съм усещал нужната емоция и трепет за да отида там. Тук е различно. Полша за мен е перфектната страна", допълни кубинецът.

Леон отказва твърдението, че е имал оферта от България.

"Всъщност, никога не съм имал тази оферта да дойда в България. Никога не съм им пращал оферта", категоричен е волейболистът.

С Куба Леон е печелил три медала от големи първенства, но нито един златен. Титлите идват след 2019, когато заиграва за Полша. През 2023 и 2025 той и страната му печелят Лигата на нациите. Голямата болка обаче остава загубеният олимпийски финал от Франция в Париж, както и изпуснатата световна титла тази година в Филипините, където Полша взе бронза.

"Не мога да кажа, че съм постигнал всичко, което искам. Аз съм амбициозен човек и винаги се стремя към повече. Искам световна титла, олимпийско злато, все неща, които ми липсват. Много искам да ги постигна", надява се посрещачът.

Леон е очарован от българските волейболисти в момента.

"Поколението в България е страхотно. Има много таланти. До момента са извървели значителен път, макар че са много млади. Работата им се вижда. Очаквам тяхното развитие да продължи и да постигат нови успехи. Мисля, че държавата и федерацията трябва да подкрепят още повече тези момчета. Заслужават още по-добри условия", добави 32-годишният волейболист.

Той смята, че влиянието му в световния волейбол в последните години е голямо.

"Мисля, че съм една от легендите на световния волейбол през новия век. Работил съм много, направил съм много в този спорт и може да се каже, че съм един от най-добрите през 21 век", вярва Леон.