  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Любо Ганев: Избрахме Марчело Абонданца за треньор на женския национален отбор

Любо Ганев: Избрахме Марчело Абонданца за треньор на женския национален отбор

  • 10 ное 2025 | 14:07
  • 822
  • 1

“Няма значение как са били гласовете, дали е единодушно или не. Важното е, че имаме избран треньор.”

Това каза президентът на БФ по волейбол Любомир Ганев, след като стана ясен изборът на УС на централата за селекционер на женския национален отбор.

Италианец поема България за втори път
Италианец поема България за втори път

Начело на тима ни застава Марчело Абонданца.

Италианецът, който се включи в надпреварата в последния момент надделя над кандидатурите на бившия селекционер на отбора Иван Петков и наставника на Левски София - Радослав Арсов.

Марчело Абонданца ще продължи да води и Фенербахче, взима турчин за помощник
Марчело Абонданца ще продължи да води и Фенербахче, взима турчин за помощник

След проведените през миналата седмица разговори с тримата кандидати ръководният орган е утвърдил предложението за Абонданца с 10 гласа „за“. Иван Петков е получил 5 гласа, а Радослав Арсов - един.

Абонданца ще застане начело на отбора с договор за срок от две години, с опция за удължаване с още една. Минималните цели, поставени пред него, са запазване на мястото на отбора в Лигата на нациите (VNL) през следващия сезон и класиране сред първите десет на европейското първенство. В момента той е треньор и на турския Фенербахче.

"Имаме буквално една седмица да приготвим програмата, треньорът да си даде програмата, какви са състезателите, къде ще бъдат лагерите, колко дълги ще бъдат, какви ще бъдат приятелските срещи. Имахме комисия, която проведе разговори с абсолютно всички треньори. Видяха какви са техните идеи, целите, които си поставят, начина за постигане на тези цели", обясни Любо Ганев.

