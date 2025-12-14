Популярни
Мартин Михайлов: Потенциалът на отбора е много голям

  • 14 дек 2025 | 17:56
Мартин Михайлов: Потенциалът на отбора е много голям

Старши треньорът на Миньор Перник Мартин Михайлов е уверен във възможностите на своите волейболистки.

Неговите възпитанички спечелиха гостуването си на ЦСКА с 3:2 гейма, макара да изоставаха с 0:2.

Миньор (Перник) изненада ЦСКА в София
Миньор (Перник) изненада ЦСКА в София

"При нас потенциалът е много голям. Има много млади момичета, които тепърва ще разгръщат своите качества и ще показват това, което могат. Не знаем още къде ни е нивото. Натрупахме много загуби, защото нямаме достатъчно сработка и не сме се напаснали достатъчно добре. Днес показахме много сериозен дух и седмият играч беше на ниво. Наистина, много съм благодарен на всеки един от феновете и се надявам все по-често да идват в залата и да подкрепят пернишкия волейбол", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

Според него гостенките са имали възможността да постигнат и по-убедителна победа.

"Говорихме си с момичета преди мача, че оборът на ЦСКА ще влезе със самочувствие, с агресия, както се получи и ние нямахме отговор в първия гейм. Във втория гейм се събудихме една идея по-късно и пак имаш шанс да го вземем. В третия гейм едно невероятно 15-годишно момиче обърна гейма и ни остави в мача. Просто беше една мечта за едно 15-годишно дете. При нас нямаме. Нямаме цел да бием само слабите отбори. Нашата идеята е да развиваме школата и да помагаме на момичета да се развият по най-добрия начин и да живеят с волейбола", допълни наставникът.

