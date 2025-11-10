Марчело Абонданца ще продължи да води и Фенербахче, взима турчин за помощник

Марчело Абонданца е новият селекционер на националния волейболен отбор на България за жени, съобщиха от БФ Волейбол.

Той се завръща на поста треньор на България, като работи в страната преди повече от 10 години. Начело на мъжкия тим също е италианец - Джанлоренцо Бленджини.

Италианец поема България за втори път

"На заседание на Управителния съвет на Българска федерация по волейбол беше взето решение за нов селекционер на женския национален отбор на България. Италианският треньор ще застане начело на отбора с договор за срок от 2 години, с опция за удължаване с още една. Минималните цели, поставени пред него, са запазване на мястото на отбора в Лигата на нациите (VNL) през следващия сезон и класиране сред първите десет на Европейското първенство”, обявиха от БФВ.

Помощник на Марчело Абанданца ще бъде турският наставник на шампиона Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек.

Ахмедджан Ершимшек ще напусне поста помощник треньор на Джовани Гуидети в националния отбор на Канада.

В щаба на Марчело Абонданца ще влязат още български специалисти.

55-годишният италиански специалист ще остане старши треньор на турския гранд Фенербахче (Истанбул).