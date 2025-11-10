Марчело Абонданца: България разполага с много интересен и перспективен отбор

Новият селекционер на женския национален отбор по волейбол Марчело Абонданца сподели пред BVF.bg първите си впечатления и цели след назначението си начело на тима. Италианският специалист, който вече има един успешен период в България, говори за мотивацията си да се върне, очакванията от новия състав и пътя, който стои пред отбора.

Италианец поема България за втори път

- Г-н Абонданца, каква беше вашата мотивация отново да погледнете към националния отбор на България?

• Видно е, че расте едно талантливо поколение, което вече показва солидни резултати на европейски и световни първенства. Оценявайки качествата, които на този етап имат тези състезателки, както и хоризонта пред тях, за мен беше напълно естествено да изпратя своята кандидатура. Вярвам, че можем да растем заедно - и аз като треньор, и отборът като колектив.

Любо Ганев: Избрахме Марчело Абонданца за треньор на женския национален отбор

- Какви са очакванията ви от втория период начело на представителния тим?

• Очаквам да направим онази стъпка, която ни липсваше преди 12 години - един млад отбор да направи скок към следващото ниво. Това е процес, който вече е започнал, защото България в момента има много, много интересен отбор. Потенциалът е налице, но ще са нужни време, постоянство и работа. Убеден съм, че този отбор може да израсне и да се бори с водещите сили в Европа.

Марчело Абонданца ще продължи да води и Фенербахче, взима турчин за помощник

- Какви са личните ви цели и амбиции - както по отношение на развитието, така и на резултатите?

• Когато целта е растежът, е трудно да се поставят конкретни резултатни цели. Преди всичко трябва да се види докъде може да израсне отборът като единство и като стил на игра. За мен резултатите идват след това - те са естествен плод на развитието. Това е най-важното: да разберем колко може да се развие този състав и каква инвестиция във време и ресурси ще бъде направена от федерацията, за да се подкрепи този процес.

- Следяхте ли отбора след първия си престой начело на националния тим?

• Да, разбира се. За съжаление, след онзи период отборът не успя да постигне значими резултати. Все пак успяха да се класират на световни първенства и с Лоренцо Мичели направиха много добро Европейско първенство, достигайки до първите осем - и това е хубав резултат. Сега ще се опитаме, с младите състезателки, които България притежава, да направим следващия скок в развитието на отбора.