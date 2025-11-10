Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Италианец поема България за втори път

Италианец поема България за втори път

  • 10 ное 2025 | 12:08
  • 810
  • 0

На заседание на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол беше избран новият селекционер на женския национален отбор на България.

След проведените през миналата седмица разговори с тримата кандидати, Управителният съвет на федерацията утвърди предложението за Абонданца с 10 гласа „за“. Иван Петков получи 5 гласа, а Радослав Арсов - един.

България днес ще има нов селекционер на националния отбор
България днес ще има нов селекционер на националния отбор

Италианският треньор ще застане начело на отбора с договор за срок от две години, с опция за удължаване с още една. Минималните цели, поставени пред него, са запазване на мястото на отбора в Лигата на нациите (VNL) през следващия сезон и класиране сред първите десет на Европейското първенство.

Марчело Абонданца е добре познато име в световния волейбол. Роден на 24 август 1970 г. в Чезена, Италия, той има богат опит както на клубно, така и на национално ниво.

В кариерата си е водил водещи отбори като Вила Кортезе (Италия), Рабита, Баку (Азербайджан), Фенербахче и THY (Турция), както и Хемик, Полице(Полша).

На международната сцена Абонданца е работил и с националните отбори на България, Канада и Гърция.

Българската федерация по волейбол пожелава на Марчело Абонданца успех, вдъхновение и много победи с националния отбор на България!

