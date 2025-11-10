Италианец поема България за втори път

На заседание на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол беше избран новият селекционер на женския национален отбор на България.
След проведените през миналата седмица разговори с тримата кандидати, Управителният съвет на федерацията утвърди предложението за Абонданца с 10 гласа „за“. Иван Петков получи 5 гласа, а Радослав Арсов - един.
България днес ще има нов селекционер на националния отбор
Италианският треньор ще застане начело на отбора с договор за срок от две години, с опция за удължаване с още една. Минималните цели, поставени пред него, са запазване на мястото на отбора в Лигата на нациите (VNL) през следващия сезон и класиране сред първите десет на Европейското първенство.
Марчело Абонданца е добре познато име в световния волейбол. Роден на 24 август 1970 г. в Чезена, Италия, той има богат опит както на клубно, така и на национално ниво.
В кариерата си е водил водещи отбори като Вила Кортезе (Италия), Рабита, Баку (Азербайджан), Фенербахче и THY (Турция), както и Хемик, Полице(Полша).
На международната сцена Абонданца е работил и с националните отбори на България, Канада и Гърция.
Българската федерация по волейбол пожелава на Марчело Абонданца успех, вдъхновение и много победи с националния отбор на България!