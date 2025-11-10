Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  Любо Ганев: Дългосрочната цел пред жените е Олимпиадата през 2032 година

Любо Ганев: Дългосрочната цел пред жените е Олимпиадата през 2032 година

  10 ное 2025 | 15:21
  • 1821
  • 1

Марчело Абонданца беше избран за треньор на женския национален отбор на България. Членовете на управителния съвет гласуваха тайно и италианецът получи договор за две плюс една година. Другите кандидати бяха Иван Петков и Радослав Арсов.

„Идеите на всички бяха сходни, а те са работа с младите – разкри Любомир Ганев, президент на федерацията. - Има автоматични условия за подновяване на договора. Остава ни една седмица да подготвим документите за програмата, състезателите, лагерите, контролата и подготовката. След това трябва да ги внесем в Министерството на спорта, където кандидатстваме за финансиране.“

Ганев определи и минималните цели, които са поставени пред Абонданца и щаба му.

„На първо място трябва да запазим мястото си в Лигата на нациите и да се класираме сред първите десет на Европейското първенство – продължи президентът. - През 2027 година целта ни ще е да сме в Топ 12 във ВНЛ и Топ 12 на световното първенство. На следващата година трябва да влезем във финалната фаза в Лигата на нациите и осмицата на европейското. Важното е да създадем тим, който да може да се бори за Олимпиадата през 2032-а. Тогава трябва да сме в Топ 15 на света.“

Изборът на треньора е работа на Управителния съвет на федерацията, а оттук нататък специалистът ще определя щаба и състезателите. Целта е да се повтори успешния модел с Джанлоренцо Бленджини при мъжете. Още при преговорите и Абонданца, и Иван Петков са поискали за първи помощник треньора на Марица – Ахметджан Ершимек. По изискване на световната централа FIVB задължително трябва да има и жена, която да е част от щаба. Поне до 2028 година няма да има условие за треньора да работи само в националния отбор.

„Имаме страхотно поколение, което стана европейски и световен шампион – обобщи Ганев. - Отборът ни до 21 години стигна до четвъртото място в света. Като федерация сме длъжни да предоставим най-добрите условия. При мъжете процесът беше много лек, дано е така и при жените.“

Петър Кънев, вицепрезидент на БФ Волейбол и отговорник за женското направление, отчете как се е повишил интересът към дамите. В резултат на добрите резултати освен в Демакс лигата от години има и десет отбора във втора дивизия.

Снимки: Владимир Иванов

