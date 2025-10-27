Нов фаворит за селекционер на България

Ръководството на Българската федерация по волейбол (БФВ) има нов фаворит за селекционер на женския национален отбор, научи Sportal.bg.

Утре Управителният съвет на БФВ ще трябва да вземе окончателно решение кой ще замени на поста Антонина Зетова.

Според информация на Sportal.bg фаворит за поста е италианският специалист Марчело Абонданца.

55-годишният специалист вече е бил селекционер на България от 2011 до 2014 година, а в момента е начело на турския гранд Фенербахче (Истанбул), с който в началото на сезон спечели Суперкупата на Турция.

В дългата си кариера Марчело Абонданца е водил и националните отбори на Канада (2017 - 2018) и Гърция (2022), а освен това е бил старши треньор на много водещи отбори в света.

В конкурса за избор за нов селекционер на България ще участват още бившият селекционер на България и Украйна Иван Петков и старши треньорът на Левски София - Радослав Арсов.

"Утре се събираме с Управителния съвет на БФВ, за да обсъдим трите кандидатури. Кандидатите за поста са Иван Петков, Радослав Арсов и Марчело Абонданца. Едва от вчера и Марчело Абонданца е сред кандидатите. Може още утре да бъде взето решение, а може и да отложим с една седмица. Аз лично бих гласувал да отложим избора с една седмица, за да може да преценим още по-добре идеите и програмите на всеки един от тримата кандидати", заяви президентът на БФВ Любо Ганев специално пред Sportal.bg.