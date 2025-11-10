Популярни
  Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

  • 10 ное 2025 | 09:00
  • 4088
  • 12

Дербито между Левски и ЦСКА предложи множество тактически нюанси, които останаха ключови за развоя на мача. Бившият полузащитник на „сините“ Нико Петров направи задълбочен анализ в студиото на Sportal.bg, откроявайки как ЦСКА успя да изненада Левски и да наложи своя план на терена.

„Обикновено в нашите предавания сме свикнали да говорим как Хулио Веласкес е треньорът, който надиграва противниците си – дали с началния съдийски сигнал, дали в процеса на мача променя нещо, дали системата на игра, дали изпълнителите на терена. Не дава на противниците да му окажат натиск и да му отговорят на това, което прави. Ето че дойде момент, в който да си признаем, че Хулио Веласкес бе надигран“, каза Нико Петров.

ЦСКА удари Левски пред 30 000
ЦСКА удари Левски пред 30 000

Петров обясни, че дори предвид напрегнатото дерби с много единоборства и прекъсвания, Янев е имал ясен тактически план:

„Като оставим настрана всички ексцесии, димки, мелета, спирания на мача – такива са мачовете между Левски и ЦСКА. Като оставим това настрана, е утопия, че ЦСКА са играли грозен футбол, че ЦСКА са рушали мача и че ЦСКА са лежали по терена. Напротив – ЦСКА имаше доста ясен план, с който да играе този мач, освен да противодейства, ще разберем и как реално спечели мача.“

Нико Петров сподели, че е бил шокиран от изказването на Веласкес след края на срещата:

„Бях шокиран на пресконференцията след мача, когато Веласкес каза, че като е видял, че започва синът на Вальо Илиев, си е помислил, че той ще играе десен бек, а Пастор ще играе дясно крило. Веласкес трябваше да предположи веднага, когато е видял състава, че ЦСКА ще играе 3-5-2. Имаш трима типични опорни полузащитници – Петко Панайотов, Бруно Жордао и Джеймс Ето'о, двама нападатели – Питас и Годой, и петима защитници – Мартино, Теодор Иванов, Лапеня, Делова и Пастор.“

Нико Петров изтъкна как ЦСКА е използвал линия от петима защитници и ясна стратегия за пресиране, която е оставила Левски без контрол върху топката:

„Левски отново изнася топката с трима отзад – Макун, Кристиян Димитров и по средата влиза някой от халфовете. Асен Митков е на позицията зад нападателя, на която обикновено е Сула. Левски не успя да добие достатъчно контрол над топката, за да спечели мача. Рядко и плахо се правеше влизането на Майкон в средата на терена, за което сме говорили. Ако той влизаше в средата като партньор на Георги Костадинов, това щеше да даде възможност на Митков да дойде в другото полупространство и да затрудни тримата защитници на ЦСКА.“

Нико Петров: Веласкес показа зрялост, Майкон отваря пространства на Ради Кирилов за игра един на един
Нико Петров: Веласкес показа зрялост, Майкон отваря пространства на Ради Кирилов за игра един на един

Той подчерта, че твърденията за „грозен футбол“ от страна на ЦСКА са неоснователни:

„Това, което казват, че ЦСКА играли грозно и че е спечелил антифутбола е утопия и го казвам, защото виждате нагледно доказателство. Това е ясният план как ЦСКА искаше да играе. Минутата е 73, а Левски още не може да се ориентира. Обикновено Веласкес вижда тези неща и настройва отбора си – този път не успя.“

Накрая бившият полузащитник на Левски обобщи и перспективите за титлата:

„Не би трябвало тази загуба да повлияе на отбора. Естествено, привържениците са много разочаровани – и те, и ние очаквахме нещо съвсем различно. Винаги имаш какво да научиш ново и Ицо Янев показа, че има на какво да научи Веласкес. Левски продължава да е фаворит за титлата. Разликата в точките е твърде сериозна, за да си мислим, че нещо ще се промени", завърши Нико Петров.

