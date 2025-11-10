Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

Дербито между Левски и ЦСКА предложи множество тактически нюанси, които останаха ключови за развоя на мача. Бившият полузащитник на „сините“ Нико Петров направи задълбочен анализ в студиото на Sportal.bg, откроявайки как ЦСКА успя да изненада Левски и да наложи своя план на терена.

„Обикновено в нашите предавания сме свикнали да говорим как Хулио Веласкес е треньорът, който надиграва противниците си – дали с началния съдийски сигнал, дали в процеса на мача променя нещо, дали системата на игра, дали изпълнителите на терена. Не дава на противниците да му окажат натиск и да му отговорят на това, което прави. Ето че дойде момент, в който да си признаем, че Хулио Веласкес бе надигран“, каза Нико Петров.

ЦСКА удари Левски пред 30 000

Петров обясни, че дори предвид напрегнатото дерби с много единоборства и прекъсвания, Янев е имал ясен тактически план:

„Като оставим настрана всички ексцесии, димки, мелета, спирания на мача – такива са мачовете между Левски и ЦСКА. Като оставим това настрана, е утопия, че ЦСКА са играли грозен футбол, че ЦСКА са рушали мача и че ЦСКА са лежали по терена. Напротив – ЦСКА имаше доста ясен план, с който да играе този мач, освен да противодейства, ще разберем и как реално спечели мача.“

Нико Петров сподели, че е бил шокиран от изказването на Веласкес след края на срещата:

„Бях шокиран на пресконференцията след мача, когато Веласкес каза, че като е видял, че започва синът на Вальо Илиев, си е помислил, че той ще играе десен бек, а Пастор ще играе дясно крило. Веласкес трябваше да предположи веднага, когато е видял състава, че ЦСКА ще играе 3-5-2. Имаш трима типични опорни полузащитници – Петко Панайотов, Бруно Жордао и Джеймс Ето'о, двама нападатели – Питас и Годой, и петима защитници – Мартино, Теодор Иванов, Лапеня, Делова и Пастор.“

Нико Петров изтъкна как ЦСКА е използвал линия от петима защитници и ясна стратегия за пресиране, която е оставила Левски без контрол върху топката:

„Левски отново изнася топката с трима отзад – Макун, Кристиян Димитров и по средата влиза някой от халфовете. Асен Митков е на позицията зад нападателя, на която обикновено е Сула. Левски не успя да добие достатъчно контрол над топката, за да спечели мача. Рядко и плахо се правеше влизането на Майкон в средата на терена, за което сме говорили. Ако той влизаше в средата като партньор на Георги Костадинов, това щеше да даде възможност на Митков да дойде в другото полупространство и да затрудни тримата защитници на ЦСКА.“

Нико Петров: Веласкес показа зрялост, Майкон отваря пространства на Ради Кирилов за игра един на един

Той подчерта, че твърденията за „грозен футбол“ от страна на ЦСКА са неоснователни:

„Това, което казват, че ЦСКА играли грозно и че е спечелил антифутбола е утопия и го казвам, защото виждате нагледно доказателство. Това е ясният план как ЦСКА искаше да играе. Минутата е 73, а Левски още не може да се ориентира. Обикновено Веласкес вижда тези неща и настройва отбора си – този път не успя.“

Накрая бившият полузащитник на Левски обобщи и перспективите за титлата:

„Не би трябвало тази загуба да повлияе на отбора. Естествено, привържениците са много разочаровани – и те, и ние очаквахме нещо съвсем различно. Винаги имаш какво да научиш ново и Ицо Янев показа, че има на какво да научи Веласкес. Левски продължава да е фаворит за титлата. Разликата в точките е твърде сериозна, за да си мислим, че нещо ще се промени", завърши Нико Петров.