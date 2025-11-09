Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Майкъла: Лудогорец е много слаб! Ако Левски не стане шампион този сезон, не знам кога

Майкъла: Лудогорец е много слаб! Ако Левски не стане шампион този сезон, не знам кога

  • 9 ное 2025 | 20:13
  • 1575
  • 4

Бившият стопер, селекционер и директор на ЦСКА Георги Илиев говори относно битката за шампионската титла в efbet Лига. Според Майкъла Левски е абсолютен фаворит за златните медали. Той прогнозира, че "армейците" ще завършат трети или четвърти в крайното класиране.

Бойко Величков: Янев не е на изпит, искам да видя ЦСКА задължително в Европа
Бойко Величков: Янев не е на изпит, искам да видя ЦСКА задължително в Европа

"Ако Левски си играе футбола, не този от вчера, а от предните мачове, няма кой да ги бутне. Лудогорец са много слаби и ако Левски не стане шампион тази година, не знам кога. Купата на България за ЦСКА е просто "купичка". Срамно е това да бъде голямата цел. При тези финанси, червените винаги трябва само за титлата да мислят. Първо обаче трябва да си построят своя стадион, да си имат дом и тогава.

От ЦСКА към феновете: Тази победа е за вас, защото всички заедно сме семейство!
От ЦСКА към феновете: Тази победа е за вас, защото всички заедно сме семейство!

Според мен в крайното класиране ЦСКА ще бъде трети или четвърти. Съдията на дербито Гидженов въобще не ми хареса. Много подпираше Левски и свири страхливо. При мелето в началото на второто полувреме трябваше да го изгони на момента Георги Костадинов. Много слаб съдия", каза Георги Илиев пред "Тема Спорт".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Венци Стефанов: Вратарят на ЦСКА се справи много по-добре от този на Левски

Венци Стефанов: Вратарят на ЦСКА се справи много по-добре от този на Левски

  • 9 ное 2025 | 15:20
  • 19849
  • 20
ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

  • 9 ное 2025 | 16:51
  • 51929
  • 166
Юли Петков: Не се отказахме нито за минута

Юли Петков: Не се отказахме нито за минута

  • 9 ное 2025 | 14:50
  • 1853
  • 0
Анатоли Нанков скочи на съдиите: Омръзна ми да си мълча!

Анатоли Нанков скочи на съдиите: Омръзна ми да си мълча!

  • 9 ное 2025 | 14:41
  • 15912
  • 8
Бойко Величков: Янев не е на изпит, искам да видя ЦСКА задължително в Европа

Бойко Величков: Янев не е на изпит, искам да видя ЦСКА задължително в Европа

  • 9 ное 2025 | 14:37
  • 2088
  • 10
Райчев: Доста важни три точки за нас

Райчев: Доста важни три точки за нас

  • 9 ное 2025 | 14:34
  • 1156
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец е катастрофа! Арда с исторически успех

Лудогорец е катастрофа! Арда с исторически успех

  • 9 ное 2025 | 19:30
  • 74615
  • 250
В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал

В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал

  • 9 ное 2025 | 20:27
  • 31519
  • 100
Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия

Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия

  • 9 ное 2025 | 20:40
  • 15276
  • 3
ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

  • 9 ное 2025 | 16:51
  • 51929
  • 166
Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

  • 9 ное 2025 | 19:11
  • 24710
  • 134
Славия обърна Монтана с два гола в края

Славия обърна Монтана с два гола в края

  • 9 ное 2025 | 14:28
  • 31554
  • 44