Майкъла: Лудогорец е много слаб! Ако Левски не стане шампион този сезон, не знам кога

Бившият стопер, селекционер и директор на ЦСКА Георги Илиев говори относно битката за шампионската титла в efbet Лига. Според Майкъла Левски е абсолютен фаворит за златните медали. Той прогнозира, че "армейците" ще завършат трети или четвърти в крайното класиране.

Бойко Величков: Янев не е на изпит, искам да видя ЦСКА задължително в Европа

"Ако Левски си играе футбола, не този от вчера, а от предните мачове, няма кой да ги бутне. Лудогорец са много слаби и ако Левски не стане шампион тази година, не знам кога. Купата на България за ЦСКА е просто "купичка". Срамно е това да бъде голямата цел. При тези финанси, червените винаги трябва само за титлата да мислят. Първо обаче трябва да си построят своя стадион, да си имат дом и тогава.

От ЦСКА към феновете: Тази победа е за вас, защото всички заедно сме семейство!

Според мен в крайното класиране ЦСКА ще бъде трети или четвърти. Съдията на дербито Гидженов въобще не ми хареса. Много подпираше Левски и свири страхливо. При мелето в началото на второто полувреме трябваше да го изгони на момента Георги Костадинов. Много слаб съдия", каза Георги Илиев пред "Тема Спорт".