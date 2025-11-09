Николай Грязин завърши втори в WRC2 в Япония

Българският пилот в WRC2 Николай Грязин (навигатор Константин Александров, Шкода Фабия RS Rally2) завърши на второ място в WRC2 в рали „Япония“, предпоследен кръг от сезона в WRC. Грязин и Александров финишираха и на 9-о място в генералното класиране на състезанието.

В WRC2 първа победа записа шампиона на Испания за миналата година Алехандро Качон (Тойота), който завърши на 54,6 секунди пред Грязин.

Николай си върна второто място в предпоследната отсечка, където другият му испански съперник Ян Соланс (Тойота) се завъртя и загуби над 1 минута докато успее да се върне на пътя и да продължи.

Това е четвърти подиум за Грязин в WRC2 този сезон – той завърши трети в рали „Канарски острови“ и „Парагвай“, а в Чили остана втори.

В хода на цялото рали Грязин имаше проблеми с настройките на колата и нито веднъж не се доближи до представянето си от миналата година в Япония, когато доминира в WRC2 и спечели победата в аванс от над 1 минута и 45 секунди.

Снимка: Skoda Motorsport