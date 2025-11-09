Асистенция на Владо Николов не помогна на Корона срещу Ракув

Корона (Киелце) допусна тежка загуба с 1:4 в домакинството си на Ракув от 15-ия кръг на полската Екстракласа. и двамата българи в състава на домакините бяха сред титулярите. Владимир Николов записа пълни 90 минути и дори асистира за гола на своя тим, докато Виктор Попов престоя на терена почти час, като бе заменен в 59-ата минута.

Ракув набързо взе преднина от два гола, след точни изстрели на Адриано в 5-ата и Йонатан Брунес в 20-ата минута.

В 25-ата минута Корона върна интригата, намалявайки резултата чрез Давид Бланик, който бе намерен около точката на дузпата от Владо Николов и технично прати топката в далечния ъгъл на вратата.

Гостите обаче подпечатаха победата си в добавеното време с нови два гола, дело на Патрик Макух в 92-рата и Ламин Диаби-Фадига в 98-ата минута от дузпа.

С този успех Ракув излезе на 4-тото място във временното класиране с 23 точки. Корона пък остава на 9-ата позиция с 20 точки.