  Владо Николов влезе от пейката при успех на Корона (Киелце)

Владо Николов влезе от пейката при успех на Корона (Киелце)

  • 23 авг 2025 | 21:29
Владо Николов влезе от пейката при успех на Корона (Киелце)

Корона (Киелце) спечели с 2:0 домакинството си на Мотор (Люблин) от 6-ия кръг на полската Екстракласа. Така тимът продължи добрата си серия от четири поредни мача без загуба в първенството.

Българският нападател Владимир Николов се появи от пейката за домакините, заменяйки контузения Антонин, а в добавеното време получи жълт картон. Виктор Попов също бе в групата след като излекува контузията си, но не попадна в игра.

Точни за успеха на състава от Киелце бяха Конрад Матушевски в 50-ата и Антонин в 60-ата минута.

С този успех Корона излезе на 7-ото място във временното класиране с 8 точки. Мотор е 15-и с 5 точки.

