Владо Николов се разписа за успех на Корона за Купата на Полша

  • 28 окт 2025 | 21:23
  • 241
  • 0
Владо Николов се разписа за успех на Корона за Купата на Полша

Корона (Киелце) се класира без проблеми за 1/8-финалите на Купата на Полша. Това се случи след убедителен успех с 3:0 като гост на Знич (Прушков) в сблъсък от 1/16-финалите на турнира. И двамата българи в състава на гостите бяха сред титулярите, като Владимир Николов дори се разписа, отбелязвайки третия гол от дузпа, докато Виктор Попов остана на терена 81 минути, преди да бъде заменен.

Първите два гола в срещата бяха дело на Слободан Рубежич в 15-ата и 47-ата минута.

В 60-ата Владимир Николов отбеляза третото попадение от дузпа, оформяйки крайното 0:3.

Така Корона (Киелце) направи нова крачка напред в турнира и вече чака следващия си съперник.

